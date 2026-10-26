Moderno MCA realiza un procedimiento como reemplazo de cirugía a corazón abierto

Dr. Pedro Ureña junto a un equipo multidisciplinario integrado por los cirujanos cardiovasculares Antonio Almánzar Fausto Santos la anestesióloga Dra. Sun Yan Fondeur y el ecocardiografista Dr. Francisco Pichardo. ( CEDIDA POR MODERNO MCA )

La medicina cardiovascular dominicana sumó un nuevo avance con la realización del primer reemplazo valvular mitral percutáneo en Moderno MCA, un procedimiento mínimamente invasivo que permitió tratar a un paciente de 72 años sin recurrir a una nueva cirugía a corazón abierto.

La intervención marcó el inicio del programa de reemplazo valvular percutáneo en posición mitral de la unidad de hemodinamia del centro médico y representa una alternativa para pacientes con condiciones cardiovasculares complejas y alto riesgo quirúrgico.

El paciente tenía antecedentes de una reparación quirúrgica de la válvula mitral, que posteriormente presentó degeneración y le provocó insuficiencia cardíaca severa. Según la información suministrada por el centro, una nueva cirugía a corazón abierto constituía una opción de alto riesgo debido a su condición clínica y a las complicaciones potenciales de una segunda intervención.

Ante este escenario, el equipo médico optó por realizar el reemplazo mediante la tecnología Myval, una válvula expandible con balón desarrollada por la compañía Meril.

El procedimiento estuvo encabezado por el cardiólogo intervencionista Pedro Ureña, junto a los cirujanos cardiovasculares Antonio Almánzar y Fausto Santos, la anestesióloga Sun Yan Fondeur y el ecocardiografista Francisco Pichardo.

Una alternativa mínimamente invasiva

A diferencia de la cirugía convencional, el reemplazo valvular percutáneo permite implantar una válvula mediante un procedimiento realizado a través de un catéter, sin necesidad de abrir el tórax. La elección de esta técnica depende de:

Las características anatómicas del paciente

La condición clínica

La evaluación del equipo especializado

En el caso realizado en Moderno MCA, el paciente recibió el alta médica apenas 24 horas después de la intervención, de acuerdo con los datos ofrecidos por el centro.

La recuperación temprana destaca entre los resultados comunicados por el equipo médico, especialmente por tratarse de una persona con antecedentes de cirugía cardíaca e insuficiencia cardíaca severa.

El procedimiento también pone de relieve la importancia del trabajo multidisciplinario en el abordaje de enfermedades cardiovasculares complejas, que requieren la coordinación de especialistas en cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, anestesiología y diagnóstico por imágenes.