Zoëtry Agua Punta Cana, donde el lujo se vive sin prisas

Ubicado frente a la playa de Uvero Alto, en la zona de Punta Cana, Zoëtry Agua Punta Cana apuesta por una experiencia de relajación. ( CEDIDA POR ZOËTRY AGUA PUNTA CANA )

Desde el momento en que llegas a Zoëtry Agua Punta Cana, sabes que la experiencia será diferente a la de un hotel convencional de la zona. La bienvenida comienza con la amabilidad del personal, un jugo verde y un breve masaje que ayuda a dejar atrás el estrés del viaje.

No hay prisa ni una agenda que cumplir. La sensación es que, por unos días, puedes permitirte hacer algo que en la vida cotidiana parece cada vez más difícil: detenerte.

Ubicado frente a la playa de Uvero Alto, en la zona de Punta Cana, este resort boutique de lujo apuesta por una hospitalidad íntima, rodeada de jardines tropicales, materiales naturales y una arquitectura que conserva los techos de cana como parte de su identidad.

Sus 92 suites, el entorno sereno y la atención cercana definen una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia en la que el descanso ocupa un lugar central.

La directora de ventas del hotel, Lilia Ceh, explica que el concepto de lujo ha evolucionado. Hoy, sostiene, no basta con ofrecer instalaciones atractivas; también importan la privacidad, el bienestar, el servicio personalizado y la libertad de disfrutar el destino a un ritmo propio.

Esa filosofía se resume en el concepto de la marca, The Art of Life (el arte de vivir), una invitación a disfrutar los pequeños detalles y encontrar equilibrio durante la estancia.

Reconocimiento En los Condé Nast Traveler Readers´ Choice Awards 2026, Zoëtry Agua Punta Cana fue incluido entre los 40 mejores resorts de las islas del Caribe, con una puntuación de 96.59.

Una bienvenida que marca el ritmo

En Zoëtry Agua Punta Cana, la experiencia empieza desde el registro. Cada huésped es invitado a escribir en una pieza de madera la intención que desea darle a su estancia. Puede ser descansar, recuperar energía o, simplemente, regalarse unos días de tranquilidad.

Otro detalle personalizado es la elección del aroma que perfumará las sábanas y almohadas durante el servicio nocturno de cobertura.

La atención continúa a lo largo de la estadía. El personal procura recordar los nombres, las preferencias y los gustos de los huéspedes, mientras que el servicio de conserjería permite coordinar actividades y atender necesidades particulares.

Las habitaciones también reflejan esa intención. Son amplias, cuentan con terrazas privadas y acabados que incorporan materiales naturales. La personalización llega incluso a la forma de identificar cada espacio, que lleva el apellido del huésped.

Para quienes necesitan más amplitud, el resort dispone de opciones Penthouse y villas, incluidas alternativas frente al mar y unidades con varias habitaciones, adecuadas para familias o grupos pequeños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/saveclipapp682018855180874741195823635860980915670204988n-1-cb4b4a52.jpg La estancia incluye un tratamiento de spa de 20 minutos. (CEDIDA)

El bienestar como filosofía

En este hotel boutique, el bienestar no es un lujo adicional por el que debas pagar más, sino parte esencial de la experiencia. Por eso, la estancia incluye un tratamiento de spa de 20 minutos y acceso al circuito de hidroterapia, que cuenta con sauna, baño de vapor y jacuzzi.

El área de bienestar también cuenta con un Skin Bar y un gimnasio ampliado tras la reciente renovación de la propiedad.

La oferta de actividades permite elegir cómo aprovechar el día. Hay sesiones de yoga, meditación, estiramiento, pilates y sound healing, una práctica que utiliza sonidos y vibraciones para favorecer la relajación. También se organizan experiencias creativas como pintura, cerámica, macramé y elaboración de atrapasueños, además de actividades culturales y propuestas que combinan vino y tarot.

Para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza, se ofrece un paseo a caballo de 45 minutos por la playa, así como actividades acuáticas no motorizadas, entre ellas snorkel y kayak.

La programación se completa con música en vivo durante las noches. La intención es ofrecer alternativas para que cada visitante viva la experiencia a su manera. Por eso, simplemente descansar en los chaise longues frente al mar o disfrutar de la tranquilidad y el confort de la habitación también son opciones válidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/zoetry-2-d94a40a4.jpg Uno de los restaurantes a la carta del hotel. (CEDIDA)

Libertad para disfrutar

Bajo el concepto Endless Privileges, el hotel ofrece cuatro restaurantes a la carta sin necesidad de reservar, conserjería las 24 horas y servicio de mucama tres veces al día.

Otro detalle que suma comodidad a la estancia es la flexibilidad en los horarios de entrada y salida, porque parte de la experiencia de desconexión consiste, precisamente, en dejar de estar pendiente del reloj y disfrutar sin prisas.

A diferencia de muchos resorts, Zoëtry Agua Punta Cana no cuenta con un restaurante tipo buffet, sino con cuatro restaurantes a la carta que ofrecen una experiencia gastronómica más personalizada.

La propuesta reúne sabores caribeños, italianos, mediterráneos e internacionales, con atención a los ingredientes locales y de temporada. Esta variedad permite explorar distintas opciones culinarias durante la estancia, sin necesidad de organizar cada comida con antelación.

Reapertura

La propiedad reabrió el primero de noviembre de 2025, después de una renovación que abarcó sus 92 suites, los cuatro restaurantes, el lobby bar, la recepción, Caicu Pool Bar, los puentes y los jardines.

También se realizaron mejoras en las áreas de bienestar, incluida la ampliación del gimnasio y la actualización de los espacios del spa.

Según Ceh, la intervención respondió a la necesidad de mantener el hotel actualizado frente a las nuevas expectativas de los viajeros, sin renunciar a los elementos que lo distinguen.

El reto consistía en modernizar las instalaciones y las comodidades sin perder la conexión con la naturaleza, la arquitectura de techos de cana y la atmósfera íntima que caracteriza al resort.

Para Lilia Ceh, la diversidad de la oferta turística dominicana permite que cada propiedad encuentre su público y desarrolle una propuesta propia.

En Zoëtry Agua Punta Cana, esa apuesta se refleja en una forma de entender el lujo en la que la tranquilidad, el bienestar y la atención a los detalles tienen tanto valor como las instalaciones.

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