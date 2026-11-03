Tássia Magalhães: "Celebro que los chefs latinoamericanos valoran cada vez más sus raíces"

La chef brasileña Tássia Magalhães está al frente de Nelita, restaurante que ocupa el puesto 12 de Latin America´s 50 Best Restaurants. ( CEDIDA POR TÁSSIA MAGALHÃES )

Una pasta con acento brasileño, técnicas italianas y sabores que cuentan historias: así se expresa la cocina de Tássia Magalhães, chef al frente de Nelita, restaurante de São Paulo que ocupa el puesto número 12 de Latin America´s 50 Best Restaurants.

Reconocida como Latin America´s Best Female Chef 2025, Tássia llegará al país para protagonizar la quinta edición de Culinary Weekend Puntacana, los días 20 y 21 de noviembre, en Tortuga Bay (Puntacana Resort).

Pero antes de esta cita gastronómica, conversamos con ella sobre identidad, memoria, liderazgo femenino y los sabores dominicanos que espera descubrir.

La cocina italiana es el punto de partida de Nelita, pero Brasil está muy presente en tus platos. ¿En qué momento sentiste que esa mezcla dejó de ser una reinterpretación y se convirtió en tu propio lenguaje culinario?

Creo que fue un proceso muy natural, que se fue construyendo a lo largo de mi carrera. Siempre he tenido una conexión muy fuerte con la cocina italiana, especialmente con sus técnicas, sus pastas y su manera de valorar los ingredientes.

Pero soy brasileña, crecí rodeada de nuestros sabores y es imposible separar eso de mi identidad.

Con el tiempo entendí que no necesitaba reproducir fielmente la cocina italiana, sino utilizar todo lo que había aprendido para crear algo propio.

Hoy, en Nelita, la técnica italiana es una base importante, pero los ingredientes brasileños, mis recuerdos y mi creatividad son los que dan personalidad a los platos. Me gusta trabajar con contrastes de sabores, texturas y temperaturas, siempre buscando el equilibrio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/tassia-magalhaes-35-60fbb51c.jpg Con más de 18 años de trayectoria, Tássia Magalhães se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la gastronomía latinoamericana. (CEDIDA PORTÁSSIA MAGALHÃES)

Si tuvieras que describir la experiencia que traerás a Puntacana en un plato, ¿cómo sería y qué historia contaría?

Sería un plato que reflejara mi trayectoria: una base italiana, ingredientes brasileños y una mirada contemporánea. Probablemente elegiría una pasta, porque es algo con lo que me identifico mucho, pero incorporaría sabores y texturas que sorprendieran.

Me gustaría que ese plato contara una historia de encuentros entre culturas. La gastronomía tiene esa capacidad de conectar lugares y personas a través de los sabores. Eso es lo que intento hacer en Nelita y lo que me gustaría compartir en Puntacana: una cocina con identidad, técnica y, sobre todo, mucho sabor.

Será tu primera visita a República Dominicana para participar en Culinary Weekend. ¿Qué te gustaría descubrir de nuestra gastronomía durante estos días?

Tengo muchas ganas de conocer la gastronomía dominicana de cerca, especialmente sus ingredientes locales, sus tradiciones y la manera en que las personas se relacionan con la comida. Para mí, viajar también es una forma de estudiar y aprender.

Me interesa mucho descubrir los mercados, los productos típicos y, principalmente, probar la cocina que forma parte de la vida cotidiana de las personas. Creo que es ahí donde encontramos la verdadera identidad gastronómica de un país.

También será una oportunidad para intercambiar experiencias con otros chefs y conocer nuevas formas de trabajar los ingredientes.

¿Hay algún plato, ingrediente o sabor que tengas especial curiosidad por probar?

Todavía conozco poco de la gastronomía dominicana, por eso estoy muy entusiasmada con esta primera visita. Sé que es una cocina con influencias africanas, españolas y caribeñas, y esa mezcla cultural me parece muy interesante.

Me interesa descubrir cómo se utilizan los ingredientes locales y cómo los chefs dominicanos los reinterpretan en la cocina contemporánea.

La gastronomía latinoamericana vive un momento de gran reconocimiento internacional. Desde tu experiencia, ¿qué cocinas, sabores o ingredientes de la región sientes que todavía tienen mucho por contarle al mundo?

Creo que América Latina tiene una riqueza gastronómica enorme y que todavía hay muchísimo por descubrir. Tenemos una biodiversidad extraordinaria, ingredientes muy particulares y tradiciones culinarias que reflejan nuestra historia y nuestra diversidad cultural.

En Brasil, por ejemplo, contamos con ingredientes como la mandioca, el cupuaçu, el pequi, el tucupí y una variedad impresionante de frutas y productos regionales que todavía son poco conocidos internacionalmente.

Me parece muy interesante cómo los chefs latinoamericanos están valorando cada vez más sus raíces, sus productores y sus territorios. Creo que el futuro de nuestra gastronomía está justamente en esa autenticidad, en mostrar al mundo quiénes somos sin intentar reproducir lo que se hace en Europa.

¿Cuál es ese ingrediente brasileño que nunca falta en tu cocina y qué historia guarda para ti?

La acerola es un ingrediente muy especial para mí y está presente en todos los menús de Nelita. Es una fruta que forma parte de mi historia desde la infancia.

Mi familia es de Guaratinguetá, una ciudad del interior del estado de São Paulo, y mi madre tiene un árbol de acerola en casa. Por eso, es un sabor que siempre ha estado presente en mi vida y que me conecta directamente con mis raíces y mis recuerdos familiares.

Nelita tiene un equipo de cocina integrado exclusivamente por mujeres. ¿Cómo nació esta decisión y qué ha significado para ti trabajar y crecer junto a ellas?

Durante muchos años trabajé en cocinas donde la mayoría eran hombres. Era un ambiente muy exigente y, muchas veces, sentía que necesitaba demostrar constantemente mi capacidad y adoptar una postura más dura para conquistar mi espacio.

Cuando abrí Nelita, en 2021, quería construir algo diferente. Decidí formar un equipo de cocina compuesto exclusivamente por mujeres para ofrecer oportunidades de desarrollo, aprendizaje y liderazgo.

No se trata de demostrar que las mujeres cocinan mejor que los hombres, sino de mostrar que tenemos la misma capacidad y merecemos las mismas oportunidades.

Hoy, una de mis mayores satisfacciones es acompañar el crecimiento profesional de las mujeres que trabajan conmigo. Aprendo mucho con ellas y creo que hemos construido un ambiente de colaboración, respeto y mucha exigencia técnica.

Has pasado por cocinas de países como Dinamarca y otros referentes europeos. ¿Qué aprendiste de esas experiencias que todavía aparece en tus platos?

Mis experiencias en Europa fueron fundamentales para mi formación. Trabajé en restaurantes como Geranium, Kadeau y Amass, en Dinamarca, y tuve la oportunidad de conocer diferentes maneras de pensar y ejecutar la gastronomía.

Aprendí muchísimo sobre disciplina, organización, precisión técnica y respeto por los ingredientes. La cocina nórdica, especialmente, me enseñó a observar los productos de otra manera, a valorar la estacionalidad y a comprender que muchas veces la simplicidad exige un trabajo técnico muy complejo.

Todo eso sigue presente en mi cocina. Pero creo que lo más importante fue entender que viajar y conocer otras culturas no significa perder nuestra identidad. Al contrario, esas experiencias me ayudaron a construir una visión más personal de lo que quería hacer.

"La memoria tiene un papel muy importante en mi cocina" Chef Tássia Magalhães Latin America´s Best Female Chef 2025 “

En la alta cocina se habla mucho de técnica y precisión, pero también existe algo más difícil de medir: el sabor que nos lleva a un recuerdo. ¿Qué papel juega la memoria en tus platos?

La memoria tiene un papel muy importante. Creo que la comida necesita despertar alguna emoción, no puede ser solamente una demostración de técnica.

Mis recuerdos de infancia, los sabores brasileños y las experiencias que viví a lo largo de mi carrera influyen mucho en mi proceso creativo. A veces, una textura, un aroma o una combinación de ingredientes puede transportarnos a un momento específico de nuestra vida.

En Nelita busco justamente ese equilibrio entre técnica, creatividad y emoción. Me gusta sorprender, pero nunca quiero que la técnica sea más importante que el sabor. Para mí, un plato tiene que ser delicioso antes que cualquier otra cosa.

Después de más de 18 años en la gastronomía y de recibir reconocimientos como Latin America´s Best Female Chef, ¿qué sigue despertando tu curiosidad en la cocina?

Muchísimas cosas. Creo que una de las características más importantes de un chef es no perder nunca la curiosidad. Siempre hay una técnica nueva que aprender, un ingrediente que descubrir o una combinación que todavía no hemos explorado.

Me gusta estudiar, investigar, viajar y observar lo que otros profesionales están haciendo. También me interesa mucho el proceso creativo y cómo podemos transformar ingredientes conocidos en experiencias diferentes.

Los premios son importantes y representan un reconocimiento muy especial, pero no cambian mi deseo de seguir aprendiendo. Todavía tengo muchos objetivos profesionales y quiero que Nelita continúe evolucionando. Creo que el día en que dejamos de sentir curiosidad es cuando dejamos de crecer.

Nelita ocupa actualmente el puesto 12 de Latin America´s 50 Best Restaurants. ¿Cómo se vive ese reconocimiento desde dentro y qué significa para ti en esta etapa de tu carrera?

Es una alegría enorme y también una gran responsabilidad. Nelita abrió sus puertas en 2021 y, en relativamente poco tiempo, conseguimos construir una identidad propia y conquistar un espacio importante en la gastronomía latinoamericana.

Estar en el puesto 12 de Latin America's 50 Best Restaurants es el resultado de mucho trabajo, dedicación y de un equipo que cree profundamente en lo que hacemos. No es una conquista individual.

Para mí, también tiene un significado especial porque demuestra que una cocina liderada y ejecutada por mujeres puede alcanzar los niveles más altos de reconocimiento internacional.

Al mismo tiempo, estos resultados nos motivan a seguir mejorando, porque siempre hay algo que podemos perfeccionar.

Más allá de los premios, ¿qué te gustaría que una persona recuerde después de sentarse a comer en Nelita o probar uno de tus platos?

Me gustaría que recordara el sabor y cómo se sintió durante la experiencia. Creo que la gastronomía tiene que generar placer, despertar emociones y crear recuerdos.

En Nelita trabajamos mucho la técnica, la estética y los detalles, pero todo eso tiene que estar al servicio de una experiencia agradable. Quiero que las personas se sorprendan con alguna combinación, descubran un ingrediente de otra manera y, principalmente, que tengan ganas de volver.

Después de probar la cocina dominicana, si pudieras llevarte un solo ingrediente a São Paulo para experimentar en Nelita, ¿cuál crees que será y qué prepararías con él?

Estoy muy entusiasmada y tengo muchísima curiosidad por descubrir sus sabores e ingredientes.

Me llaman especialmente la atención las frutas locales, como la chinola, el zapote (mamey), la jagua, cuyo jugo tiene la particularidad de teñir naturalmente la piel de negro, el caimito, el canistel, conocido como fruta huevo, el mamoncillo y la cereza de patio, entre muchas otras.

Me resulta fascinante descubrir ingredientes que forman parte de la identidad y de la cultura gastronómica de un país.

Pero antes de elegir un ingrediente y pensar en cómo utilizarlo, quiero conocerlo, probarlo y entender su historia y sus características. Será un verdadero honor cocinar en República Dominicana, descubrir su gastronomía e intercambiar experiencias con sus profesionales.