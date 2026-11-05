Latinoamérica coloca 12 restaurantes entre los 50 mejores del mundo en 2026
El mexicano Quintonil ocupa el cuarto lugar y lidera la representación latinoamericana, en un listado que también incluye restaurantes de Perú, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina
La gastronomía latinoamericana volvió a destacar en la escena internacional con 12 restaurantes incluidos en la lista The World's 50 Best Restaurants 2026, encabezada por el español Asador Etxebarri. México, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Argentina figuran entre los países de la región representados en la clasificación.
El mexicano Quintonil alcanzó la cuarta posición y se convirtió en el mejor restaurante de Latinoamérica. Perú fue el país de la región con mayor representación, al colocar tres establecimientos entre los seleccionados. La lista fue anunciada durante una gala celebrada en Lima, capital peruana.
Lista completa
- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.
- Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia.
- Alchemist (Copenhague, Dinamarca).
- Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.
- Wing (Hong Kong).
- The Chairman (Hong Kong).
- Kjolle (Lima, Perú).
- Kadeau (Copenhague, Dinamarca).
- DiverXO (Madrid, España).
- Plénitude (París, Francia).
- Atomix (Nueva York, EE. UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef.
- Sorn (Bangkok, Tailandia).
- Mérito (Lima, Perú).
- Sühring (Bangkok, Tailandia).
- Odette (Singapur).
- Tuju (São Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista.
- Mingles (Seúl, Corea del Sur).
- Nusara (Bangkok, Tailandia).
- Jan (Múnich, Alemania).
- Piazza Duomo (Alba, Italia).
- Meet the Bund (Shanghái, China).
- Boragó (Santiago de Chile, Chile).
- Vyn (Skillinge, Suecia).
- Al Gatto Verde (Módena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer.
- Lasai (Río de Janeiro, Brasil).
- Masque (Bombay, India).
- Reale (Castel di Sangro, Italia).
- Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).
- Enigma (Barcelona, España).
- Steirereck (Viena, Austria).
- Celele (Cartagena de Indias, Colombia).
- Potong (Bangkok, Tailandia).
- Elkano (Getaria, España).
- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia).
- Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.
- Ru Yuan (Hangzhou, China).
- Nuema (Quito, Ecuador).
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).
- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).
- Jordnær (Copenhague, Dinamarca).
- Onjium (Seúl, Corea del Sur).
- Bozar (Bruselas, Bélgica).
- Le Calandre (Rubano, Italia).
- Don Julio (Buenos Aires, Argentina).
- Mayta (Lima, Perú).
- El Chato (Bogotá, Colombia).
- Le Louis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco).
- Ikoyi (Londres, Reino Unido).
- Naar (Kasauli, India).
- Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.