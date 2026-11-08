Microinestabilidad de cadera: las señales que no debes ignorar al caminar o hacer ejercicio

La microinestabilidad de cadera puede provocar dolor y limitar la movilidad si no se identifica a tiempo. ( SHUTTERSTOCK )

La cadera soporta buena parte del trabajo que realizamos a diario, desde caminar y subir escaleras hasta practicar deportes. Sin embargo, determinados movimientos pueden generar pequeñas alteraciones que, aunque inicialmente pasan inadvertidas, terminan comprometiendo su estabilidad y funcionamiento.

Una de ellas es la microinestabilidad de cadera, una condición poco conocida que puede favorecer el desarrollo de otras lesiones si no se identifica a tiempo.

Para conocer sus causas, síntomas y alternativas de tratamiento, conversamos con el doctor Amel Eduardo Pepín Balbuena, ortopeda y traumatólogo, subespecialista en cirugía de preservación y reemplazo articular y medicina deportiva en Surgicalnet.

También es médico docente adjunto del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Traumatológico de Azua y profesor de la cátedra de Ortopedia y Traumatología del Hospital Taiwán 19 de Marzo.

La microinestabilidad de cadera y sus manifestaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/dr-amel-eduardo-pepin-balbuena0aortopeda-y-traumatologo-con-subespecializacion-en-cirugia-de-preservacion-y-reemplazo-articular-y-medicina-deportiva-steven-curiel0a0a1-bf0d0bf5.jpg Doctor Amel Eduardo Pepín Balbuena, ortopeda y traumatólogo. (DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL)

En los últimos años se habla cada vez más de lesiones de cadera en personas físicamente activas. ¿A qué atribuye este fenómeno y qué factores pueden influir en su aparición?

La microinestabilidad de cadera consiste en pequeños movimientos anormales de la articulación que superan su tolerancia habitual. Pueden producirse por hiperlaxitud o por alteraciones en las estructuras que mantienen estable la cadera. Aunque son desplazamientos pequeños, pueden generar molestias y comprometer su funcionamiento.

Entre las causas encontramos factores relacionados con el desarrollo, alteraciones en el colágeno que hacen que los tejidos sean más elásticos y microlesiones asociadas a determinadas prácticas deportivas. Algunas disciplinas exigen rangos de movimiento suprafisiológicos, es decir, superiores a los habituales, como ocurre en la danza, el karate y la equitación.

El cuerpo desarrolla adaptaciones para responder a esas exigencias, pero no todas las articulaciones están preparadas para soportarlas. Algo parecido sucede con los lanzadores, cuyos hombros deben tolerar movimientos extraordinarios para lanzar una pelota a velocidades muy elevadas.

En la cadera, las cargas axiales, que se transmiten verticalmente como respuesta a la gravedad, suelen tolerarse mejor. El problema aparece cuando a esa carga se le añade un movimiento que la articulación no está preparada para soportar.

¿Cómo se diferencia esta condición de una luxación o de la artritis de cadera?

La diferencia es importante. Una luxación implica la pérdida de la congruencia articular, es decir, los componentes de la articulación dejan de mantener su relación anatómica normal. En una subluxación, esa pérdida de alineación es parcial.

Una persona con la cadera luxada no puede caminar normalmente. En caso de subluxación, suele presentar una marcha antálgica, caracterizada por dolor y limitación al caminar. Además, estas alteraciones pueden identificarse mediante radiografías, resonancias magnéticas o tomografías.

En la artritis, por su parte, ya existe un daño en el cartílago articular. La microinestabilidad es diferente y puede representar una alteración inicial que, si no se identifica y atiende a tiempo, favorezca el desarrollo de otros problemas, como el desgaste del cartílago o incluso una subluxación.

¿Cuáles son los primeros síntomas y qué señales deberían llamar la atención del paciente?

Uno de los problemas es que el paciente suele llegar a consulta cuando la microinestabilidad ya ha avanzado o ha comenzado a producir otras alteraciones.

Generalmente, refiere dolor alrededor de la cadera. Esto ocurre porque los músculos y las estructuras que intentan mantener la articulación estable comienzan a trabajar en exceso. Los glúteos, por ejemplo, cumplen una función importante en su estabilización lateral y posterior. Cuando deben compensar constantemente los movimientos anormales, se sobrecargan y pueden inflamarse.

Cuando la condición está más establecida, puede aparecer un signo clínico conocido como signo de la C. El paciente rodea con la mano la zona de la cadera, colocando el pulgar hacia la parte posterior y los dedos hacia la anterior, como si dibujara una letra C.

Esto ocurre porque siente un dolor profundo que abarca ambas regiones y no logra señalar un punto específico.

Ese tipo de molestia puede indicar un compromiso dentro de la propia articulación.

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¿Qué consecuencias puede tener la microinestabilidad si no se diagnostica y trata a tiempo?

Una de las estructuras que más debemos proteger es el labrum acetabular, una estructura fibrocartilaginosa que rodea el borde del acetábulo y funciona como una especie de sello. Ayuda a mantener la presión negativa dentro de la articulación y a conservar el líquido sinovial, que facilita su lubricación.

Cuando se producen micromovimientos repetitivos, ese sello puede verse afectado. Si el labrum se lesiona y no recibe el tratamiento adecuado, también puede comprometerse el cartílago, favoreciendo el desarrollo de artrosis.

Por eso considero que prevenir el daño del labrum es uno de los objetivos más importantes en estos pacientes.

"En ocasiones, basta con modificar una conducta o adaptar una actividad física para proteger la articulación y evitar procedimientos más complejos en el futuro." Dr. Amel Eduardo Pepín Balbuena Ortopeda y traumatólogo “

Factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento

¿Qué personas tienen mayor riesgo de presentar microinestabilidad de cadera? ¿Influyen el sedentarismo o la intensidad del entrenamiento?

Uno de los perfiles con mayor riesgo es el que en la literatura médica se conoce como weekend warrior o "guerrero de fin de semana".

Se trata de personas que llevan una vida sedentaria durante la semana y, cuando llega el fin de semana, intentan compensar la falta de actividad física jugando varios partidos de pádel o practicando algún otro deporte durante horas.

El sedentarismo favorece el desequilibrio muscular y hace que las articulaciones reciban una sobrecarga para la que no están suficientemente protegidas. Pasar de cero a cien sin preparación puede ser perjudicial: el cuerpo necesita desarrollar progresivamente la capacidad muscular y biomecánica necesaria para estabilizar la cadera.

A esto se suman las características anatómicas de cada persona y la hiperlaxitud, que pueden aumentar la predisposición a estas lesiones.

¿Por qué puede resultar difícil diagnosticar esta condición y qué evaluaciones necesita el paciente?

Porque muchas veces se presenta de manera subclínica, es decir, sin manifestaciones suficientemente evidentes. Puede haber pequeños signos en las radiografías o resonancias magnéticas que pasan inadvertidos, especialmente cuando el especialista no está familiarizado con esta condición.

Mientras tanto, el paciente puede recibir medicamentos o indicaciones de reposo para aliviar el dolor, pero la causa del problema continúa presente. Cuando se siente mejor, retoma sus actividades y el proceso puede repetirse, hasta que finalmente llega a consulta con una lesión más avanzada.

La evaluación comienza con el examen físico. Uno de los aspectos que debemos investigar es si el paciente presenta hiperlaxitud, para lo cual podemos utilizar los criterios de Beighton. Esta valoración permite identificar el grado de flexibilidad articular y posibles predisposiciones a desarrollar problemas de estabilidad.

También es importante escuchar al paciente: dónde le duele, cuándo aparece la molestia y si se presenta durante el reposo, las actividades cotidianas o el ejercicio. Debemos observar sus características anatómicas y los movimientos que realiza. Las radiografías constituyen el principal estudio de imágenes inicial para orientar el diagnóstico.

¿Cuáles son los tratamientos disponibles? ¿Siempre es necesario recurrir a una cirugía?

No necesariamente. Para la cirugía siempre habrá tiempo; lo importante es atender el problema en el momento adecuado. El reemplazo articular es la última alternativa y se reserva para cuando existe un daño importante de la articulación.

Antes de llegar a ese punto hay medidas que pueden ayudar a preservar la cadera, entre ellas la rehabilitación, el fortalecimiento muscular y la orientación sobre los movimientos y actividades que puede realizar cada paciente según su anatomía.

No todas las caderas tienen la misma morfología ni toleran los mismos rangos de movimiento. Una persona puede practicar determinada actividad sin inconvenientes, mientras que otra, por sus características anatómicas, podría lesionarse al realizarla.

Por ejemplo, alguien con displasia de cadera que practica danza habitualmente puede estar sometiendo la articulación a movimientos que su configuración anatómica no tolera adecuadamente.

En cuanto a la suplementación, existen opciones como las proteínas, el colágeno hidrolizado, la glucosamina y la condroitina, que pueden considerarse como complementos según las necesidades de cada paciente.

También hay procedimientos como la viscosuplementación, mediante infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico, y el plasma rico en plaquetas, que aprovecha componentes biológicos del propio paciente para favorecer los procesos de reparación.

Cuando existe una lesión específica que lo justifica, estos procedimientos pueden formar parte del tratamiento. En determinados casos también se recurre a la artroscopia, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite visualizar la articulación mediante una cámara y tratar las estructuras afectadas.

Cada alternativa debe seleccionarse de acuerdo con las características de la lesión y las necesidades del paciente. Lo fundamental es identificar el problema y evitar que avance hasta comprometer de manera importante la articulación.

¿Qué recomendaciones daría a quienes practican deporte para prevenir lesiones de cadera y cuáles son las señales que indican que deben acudir al ortopeda?

Mi principal recomendación es darle prioridad a la prevención. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a consulta. Pero incluso si no siente molestias y desea comenzar a practicar una disciplina deportiva, es conveniente que conozca las características de su cuerpo y las condiciones anatómicas de su cadera.

Antes de iniciar una actividad física exigente, es importante evaluar si el cuerpo está preparado para realizarla y evitar pasar de una vida sedentaria a entrenamientos intensos sin una adaptación progresiva.

Si aparece dolor alrededor de la cadera, especialmente cuando se repite durante el ejercicio o las actividades cotidianas, no debemos normalizarlo ni limitarnos a tomar medicamentos para aliviarlo. Es necesario identificar su origen.

La prevención es lo que quisiera que las personas se llevaran de esta conversación. Si conseguimos evitar una lesión o detectarla a tiempo, el beneficio será mucho mayor. En ocasiones, basta con modificar una conducta o adaptar una actividad física para proteger la articulación y evitar procedimientos más complejos en el futuro.