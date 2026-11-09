AIBG presenta una agenda para fortalecer el turismo gastronómico en Iberoamérica

Luis Ros, secretario general, y Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, en un almuerzo de trabajo en Madrid. ( CEDIDA POR AIBG )

La clave del planteamiento de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) es entender que la cocina va mucho más allá de lo que llega al plato: también puede convertirse en una herramienta para atraer visitantes, dinamizar las economías locales, promover hábitos saludables y fortalecer la identidad cultural de los pueblos.

A partir de esa idea, la Academia presentó una agenda de iniciativas que conecta gastronomía, turismo, salud y desarrollo, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid en noviembre de 2026, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Dos manifiestos

Uno de los pasos centrales de esta propuesta fue la firma de dos manifiestos iberoamericanos por parte de los 17 presidentes de las academias nacionales que integran la AIBG: uno dedicado a la gastronomía saludable y otro al turismo gastronómico.

La iniciativa busca que la experiencia culinaria tenga un papel cada vez más relevante en la manera de descubrir un destino. Porque viajar también significa sentarse a la mesa, conocer los ingredientes de una región, conversar con sus productores y acercarse a las costumbres de quienes la habitan.

La agenda contempla, además, impulsar la educación alimentaria, especialmente entre niños y jóvenes; reconocer el valor de los productores y las tradiciones culinarias, y promover la llamada "antemesa", ese momento previo a la comida en el que surgen conversaciones y encuentros. También propone explorar nuevas formas de armonizar cócteles y tapas, incluidas alternativas sin alcohol.

Madrid, por su parte, se proyecta como un punto de encuentro para las gastronomías iberoamericanas, mientras que la diplomacia gastronómica serviría de puente para conectar academias, instituciones, productores y profesionales de distintos países.

10 claves para fortalecer el turismo gastronómico

Más allá de las propuestas generales, el manifiesto sobre turismo y gastronomía plantea una hoja de ruta con diez aspectos que los destinos iberoamericanos pueden trabajar para ofrecer experiencias más completas y competitivas.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran:

Presencia digital: ofrecer información actualizada sobre dónde comer, qué productos descubrir y cuáles experiencias gastronómicas disfrutar.

ofrecer sobre dónde comer, qué productos descubrir y cuáles disfrutar. Vínculos con los productores locales: promover la colaboración entre hoteles , restaurantes, chefs y productores para incorporar ingredientes, productos artesanales y recetas de cada región.

promover la colaboración entre , restaurantes, y para incorporar ingredientes, productos artesanales y recetas de cada región. Alojamiento y restauración: fortalecer la oferta hotelera y gastronómica, entendiendo que ambas forman parte de la experiencia del viajero .

fortalecer la y gastronómica, entendiendo que ambas forman parte de la . Mejor conectividad: facilitar el acceso a los destinos, especialmente mediante conexiones aéreas que favorezcan la llegada de visitantes internacionales .

facilitar el acceso a los destinos, especialmente mediante que favorezcan la llegada de . Flexibilidad en horarios y atención en otros idiomas: adaptar parte de los servicios a las costumbres de los visitantes y facilitar la comunicación con turistas internacionales.

adaptar parte de los a las costumbres de los visitantes y facilitar la comunicación con turistas internacionales. Experiencias integradas: diseñar paquetes que combinen alojamiento, restaurantes, actividades culturales y otros atractivos del destino.

diseñar que combinen alojamiento, restaurantes, y otros atractivos del destino. Promoción y comunicación: aprovechar los medios de comunicación , las redes sociales y los creadores de contenido para dar visibilidad a la oferta gastronómica.

aprovechar los , las y los creadores de contenido para dar visibilidad a la oferta gastronómica. Formación de profesionales: fortalecer la preparación de chefs, personal de sala, guías y otros trabajadores que intervienen en la experiencia del visitante.

En conjunto, estas recomendaciones buscan que la gastronomía deje de ser un complemento del viaje para convertirse también en una razón para elegir un destino, prolongar la estadía y regresar.

Para llevar esta agenda a la práctica, la AIBG propone explorar vías de colaboración con actores nacionales, locales y regionales, entre ellos la Comunidad de Madrid. La intención es generar alianzas que permitan desarrollar iniciativas propias y trasladar las propuestas de los manifiestos a proyectos concretos.

Con esta hoja de ruta, la Academia apuesta por una gastronomía que, además de preservar sabores y tradiciones, contribuya al bienestar de las personas, genere oportunidades económicas y acerque a los pueblos iberoamericanos a través de uno de sus lenguajes más universales: la comida.