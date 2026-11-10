Dra. Tammy Toribio destaca el impacto del cáncer de mama en la autoestima

La doctora Tammy Toribio Rivera abordó el tema "Cuando la prevención nos une: Conversemos Rosa". ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El cáncer de mama transforma la vida de las pacientes y la relación de las mujeres con su cuerpo, su imagen personal y su autoestima.

Desde esta perspectiva, la doctora Tammy Toribio Rivera destacó la importancia de integrar el bienestar emocional, el cuidado dermatológico y la medicina estética responsable al acompañamiento de las pacientes oncológicas.

La especialista en Nutriología Clínica, Obesidad y Dietética, y Medicina Estética y Antienvejecimiento participó en el panel "Cuando la prevención nos une: Conversemos Rosa", organizado por Mujeres Solidarias y Galería 360, en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Durante el encuentro, celebrado en el lobby central de Galería 360, Toribio abordó las repercusiones que pueden tener los tratamientos oncológicos sobre la apariencia física y la percepción que las mujeres tienen de sí mismas.

Explicó que procesos como la quimioterapia, la radioterapia y algunas terapias dirigidas pueden provocar caída del cabello, alteraciones en la piel, cambios de peso, pérdida de volumen facial y cicatrices quirúrgicas, entre otras transformaciones que pueden afectar la seguridad personal, las relaciones sociales y la calidad de vida.

En ese sentido, consideró necesario prestar atención a estas experiencias, escuchar las inquietudes de las pacientes y ofrecer herramientas que contribuyan a preservar su dignidad, autonomía y confianza.

Cuidado de la piel durante el tratamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/2148283581-d24526dd.jpg La doctora Toribio se refirió al papel que puede desempeñar la medicina estética en la recuperación de la confianza y el bienestar de las mujeres que han atravesado un diagnóstico de cáncer de mama. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Uno de los aspectos destacados de su intervención fue el cuidado dermatológico durante el proceso oncológico. La doctora explicó que algunos tratamientos pueden producir resequedad intensa, picazón, hiperpigmentación, irritación, sensibilidad cutánea y alteraciones en las uñas, además de pérdida del cabello, las cejas y las pestañas.

Señaló que estas manifestaciones varían de una paciente a otra, por lo que requieren una valoración individualizada, tomando en cuenta el tratamiento recibido y las condiciones clínicas de cada mujer.

Entre las medidas de cuidado mencionó la hidratación adecuada, la fotoprotección, la higiene suave y la utilización de productos dermatológicos compatibles con las necesidades de cada paciente.

Medicina estética como complemento del bienestar

Toribio también se refirió al papel que puede desempeñar la medicina estética en la recuperación de la confianza y el bienestar de las mujeres que han atravesado un diagnóstico de cáncer de mama.

Aclaró que su propósito no debe limitarse a mejorar la apariencia física, sino contribuir a que las pacientes se sientan más cómodas con su imagen y recuperen aspectos de su bienestar personal.

No obstante, enfatizó que cualquier intervención debe partir de una evaluación médica que considere los antecedentes oncológicos, el estado general de salud y los tratamientos que recibe la paciente.

Los procedimientos inyectables, tratamientos con láser, peelings y otras intervenciones que puedan comprometer la integridad de la piel requieren especial precaución y coordinación con el equipo médico tratante.

La especialista recordó que la medicina estética no sustituye el tratamiento oncológico ni el acompañamiento psicológico, sino que puede constituir una herramienta complementaria cuando existe indicación médica.

El acompañamiento emocional también importa

Otro de los temas abordados fue la importancia de construir redes de apoyo para las mujeres que enfrentan la enfermedad.

El diagnóstico de cáncer de mama puede generar miedo, ansiedad, tristeza e incertidumbre, sentimientos que pueden intensificarse ante los cambios físicos y las modificaciones en la dinámica familiar y social.

Por ello, la doctora destacó la necesidad de involucrar a familiares, amistades y profesionales de distintas áreas en el proceso de acompañamiento.

También llamó a evitar comentarios que minimicen las preocupaciones de las pacientes sobre su apariencia, al considerar que la pérdida del cabello, las cicatrices y los cambios corporales pueden tener un significado emocional importante.

Desde su perspectiva, la atención integral debe contemplar:

La salud mental

La nutrición clínica

La rehabilitación física

El bienestar dermatológico

Un panel desde distintas perspectivas

La actividad reunió a profesionales de la salud y representantes de pacientes para conversar sobre la prevención, el diagnóstico oportuno y las distintas dimensiones del cáncer de mama.

En el panel participaron el oncólogo clínico y profesor de Medicina, doctor Álvaro Álvarez Soto; la doctora Tammy Toribio; la psicóloga y conferencista Natalia Nin, y Ramón Sandino Rodríguez, sobreviviente de cáncer de mama. La moderación estuvo a cargo de Raquel Cabrera.

El intercambio permitió abordar la enfermedad desde la oncología clínica, la salud emocional, la medicina estética y las experiencias personales de quienes han vivido el diagnóstico.

Asimismo, se reforzó la importancia de reconocer las señales de alerta, acudir a las evaluaciones médicas y realizar los estudios de detección recomendados de acuerdo con la edad y los antecedentes individuales. También se recordó que el cáncer de mama puede afectar a los hombres.

En el marco de la iniciativa, la doctora Tammy Toribio recibió un reconocimiento de Mujeres Solidarias por su participación y aporte profesional al encuentro.

La jornada puso de relieve la importancia de ampliar la conversación sobre el cáncer de mama, incorporando aspectos que van más allá del diagnóstico y el tratamiento. Entre ellos, la autoestima, la imagen corporal y el acompañamiento emocional, elementos que también forman parte del bienestar y la calidad de vida de quienes enfrentan la enfermedad.