El Atelier de Nico: una cafetería que merece clientes por su calidad y su causa

En el centro, Nico junto a su padre, Thomas Sartori. De derecha a izquierda, Jean Marcos, Mario Díaz, Philip Ditman y Gairy Paula, colaboradores de El Atelier de Nico. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En una cafetería ubicada en la calle Roberto Pastoriza número 313, en el sector Naco, del Distrito Nacional, 11 de sus 14 empleados son personas con discapacidad.

Preparan café, atienden las mesas, cobran las cuentas y participan en las distintas actividades de un negocio que también funciona como centro de prácticas para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral.

Se trata de El Atelier de Nico, un establecimiento que ofrece cafés, postres, repostería artesanal y sándwiches, y que forma parte de un programa de capacitación e inclusión laboral en el sector de la hotelería y la gastronomía.

Su propósito es capacitar a jóvenes con discapacidad para que puedan incorporarse al mercado laboral y demostrar sus habilidades en la industria de la hostelería.

Entre el aroma del café, la elaboración de los postres y la atención a los clientes, cada jornada representa una experiencia de aprendizaje que contribuye a desarrollar habilidades profesionales y fomentar la autonomía de los participantes.

¿Cómo nació el Atelier de Nico?

El proyecto surgió por iniciativa de Thomas Sartori, un italiano radicado en República Dominicana desde hace dos décadas y con más de 30 años de experiencia en el sector hotelero.

Sartori decidió crear un espacio donde los jóvenes pudieran aprender un oficio, adquirir experiencia y prepararse para conseguir empleo en empresas del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/f3a1077-097a1f7a.jpg Capuchino italiano preparado en el Atelier de Nico. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/f3a1151-e1aba514.jpg Croissant de El Atelier de Nico. (DANIA ACEVEDO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/f3a1132-a094e632.jpg Cheesecake de El Atelier de Nico. (DANIA ACEVEDO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/f3a1144-7181376f.jpg Jean Marcos, uno de los colaboradores de El Atelier de Nico. (DANIA ACEVEDO.) ‹ >

De esta manera, el establecimiento busca demostrar que la formación y las oportunidades laborales permiten a las personas con discapacidad desarrollar sus capacidades y adquirir experiencia profesional.

Nico no es solo un nombre

El establecimiento lleva el nombre de su hijo Nico, un adolescente de 14 años con síndrome de Down, quien también participa en las actividades del negocio.

Nico recibe a los visitantes, atiende a los clientes y realiza distintas tareas en la cafetería que lleva su nombre.

Durante una visita de Diario Libre, se mostró entusiasmado y tomó la iniciativa de saludar al equipo de prensa.

"Yo estoy leyendo... Diario Libre", expresó antes de comenzar la conversación.

Al preguntarle cómo se sintió cuando supo que su padre había puesto su nombre al establecimiento, respondió: "A mí me gustó que en mi negocio le pusieron el nombre mío, y también lo voy a dedicar a mi primo, que ya va a ser suyo y ya Nico no va a hacer nada".

Después soltó una carcajada que compartió con los presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/f3a1100-6b71d283.jpg Nico junto a su padre, Thomás Sartori (DANIA ACEVEDO.)

Entre las actividades que más disfruta están atender a los clientes como camarero y aprender a abrir botellas de vino junto a su tía Pamela Pérez.

Cuando se le preguntó qué podría enseñarle a alguien interesado en trabajar allí, respondió: "Te enseño todo lo que estamos haciendo aquí".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/f3a1135-878bfd9d.jpg Mensaje detrás de la camiseta de un colaborador de El Atelier de Nico. (DANIA ACEVEDO.)

"Atelier es una palabra francesa que significa prácticamente taller, pero yo creo que atelier va más allá de taller porque es como las cosas hechas a la medida. Entonces esto siempre ha sido un poco mi forma de ver la filosofía de la capacitación, del entrenamiento, del trato personalizado y esto es lo que estamos compartiendo aquí con el equipo" Thomas Sartori Propietario de El Atelier de Nico “

Esa visión se traduce en una propuesta que combina formación, práctica y acompañamiento.

A través de la Fundación Futurum Educandi, una institución que impulsa la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, los participantes acceden a un programa de capacitación de un año, desarrollado junto a Hospitality Lab, una academia, consultora y plataforma de talento especializada en hospitalidad que también funciona como Centro Operativo del Sistema del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

El proyecto se define como "Una casa, cuatro puertas", en referencia a sus cuatro componentes:

Hospitality Lab, donde se desarrolla la formación.

donde se desarrolla la El Atelier de Nico , donde los estudiantes realizan sus prácticas.

, donde los estudiantes realizan sus prácticas. Futurum Educandi , que acompaña el proceso de inclusión laboral , desde la evaluación hasta la incorporación al empleo.

, que acompaña el proceso de , desde la evaluación hasta la incorporación al empleo. Y HL Talent Connect, una plataforma que conecta a los participantes con empresas que necesitan personal capacitado.

Las aulas donde reciben las capacitaciones funcionan en el segundo nivel del mismo local de el Atelier de Nico.

El programa comprende tres meses de formación en hotelería, gastronomía y hospitalidad; tres meses de pasantía en El Atelier de Nico y otros seis meses durante los cuales Tomás Lucero, director didáctico del proyecto, procura identificar oportunidades de empleo para que los participantes puedan continuar desarrollándose en el sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-04-at-121826-pm-dfa40611.jpeg Dos estudiantes tomando clases. ()

Durante ese proceso aprenden tareas relacionadas con el servicio en restaurantes y hoteles, como camarería, bartender, preparación de café como baristas, atención al cliente, recepción y servicio de vinos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como el Ministerio de Trabajo, Asonahores, Unibe y Conadis, entre otras, y se ha trazado como meta lograr la inserción laboral efectiva del 80 % de sus participantes.

El programa ha recibido más de 150 solicitudes y admitido a 32 jóvenes en sus tres cohortes, mientras mantiene a más de 120 candidatos en lista de espera.

Actualmente, de los 14 empleados con los que cuenta el café, 11 son personas con discapacidad. Los otros tres restantes forman parte del equipo de apoyo y supervisión. De los 11, dos cumplen jornadas completas, mientras que los otros nueve tienen jornadas progresivas, como parte de un proceso de adaptación gradual al entorno laboral.

Pero, para Sartori, los resultados no se limitan a las destrezas adquiridas.

"Cómo se han desarrollado como seres humanos, como personas, no solamente porque han aprendido una profesión, más bien porque han cambiado completamente su personalidad e interactúan con la gente. Entonces esto para mí es el logro más grande que existe del programa como tal", explicó Sartori con una sonrisa de satisfacción marcada en su rostro.

Un negocio con un propósito

La idea del Atelier de Nico también responde a una visión de sostenibilidad. Sartori aseveró que desde el principio procuró integrar en un mismo ecosistema la academia, el restaurante o cafetería y la fundación.

Su planteamiento es que una iniciativa social no puede depender exclusivamente de las donaciones para mantenerse en el tiempo, por lo que el establecimiento funciona como un negocio abierto al público, con una propuesta gastronómica propia y un componente de formación e inclusión laboral.

En ese sentido, aclaró que las personas no deberían visitar el lugar únicamente por la presencia de trabajadores con discapacidad, sino porque encuentran productos de calidad y reciben un buen servicio, lo que pudo ser constatado por el equipo periodístico.

"La base de este proyecto es que la gente no tiene que venir al Atelier de Nico porque hay personas con discapacidad, es porque los productos son buenos, porque tratamos de hacer lo mejor que se puede, el café es muy bueno", sostuvo.

El modelo también tiene una particularidad: El Atelier de Nico no pretende ser el destino laboral definitivo de todos sus participantes. La intención es que primero aprendan, practiquen y luego puedan incorporarse a otros establecimientos del sector.

Sartori reconoce que la sociedad ha mostrado mayor apertura hacia la inclusión laboral, aunque considera que todavía queda camino por recorrer.

Una oportunidad también para las empresas

Para que la iniciativa llegue a más personas, Sartori considera fundamental que el público conozca el establecimiento y consuma sus productos.

También dirige un mensaje a los empresarios dominicanos que todavía tienen reservas para contratar personas con discapacidad: "No es solamente hacerle un favor a ellos cuando los contratamos, más bien darle una oportunidad grandísima al equipo y a nuestra empresa".

Reconoce que mantener un negocio supone dificultades, especialmente en el contexto económico actual, pero entiende que incorporar a estos jóvenes puede representar un aporte para las empresas y sus equipos.

Para Sartori, compartir el día a día con los participantes tiene un valor que trasciende la actividad comercial.

"Compartir con estos chicos de verdad que a veces te limpia el alma, te tranquiliza el día", subrayó.

Así, Atelier de Nico procura demostrar que la inclusión laboral puede comenzar con algo tan cotidiano como aprender a preparar un café, atender una mesa o recibir a un cliente, pero que su alcance puede llegar mucho más lejos: abrir oportunidades para que quienes han tenido dificultades para acceder al empleo puedan demostrar lo que saben hacer.