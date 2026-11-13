AI Robotix avanza con cinco hipótesis terapéuticas para investigar el Alzheimer

Juan Carlos Guilbe, director de AI Robotix. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

AI Robotix presentó los avances de su proyecto de investigación del Alzheimer, que incluye cinco hipótesis terapéuticas desarrolladas con su sistema de inteligencia artificial Rosa18 y que avanzan hacia la validación experimental en laboratorio.

La presentación tuvo lugar durante la Jornada Iberoamericana de Demencias 2026, organizada por la Asociación Dominicana de Alzheimer y Similares. En el encuentro participaron Juan Carlos Guilbe, director de AI Robotix y del Proyecto Alzheimer, y Flemming Villalona, director de Tecnología (CTO) de la empresa.

Rosa2018 permite generar, evaluar y priorizar hipótesis terapéuticas mediante análisis computacional. La siguiente etapa busca someter las cinco hipótesis a pruebas de laboratorio para evaluar su potencial. Estos avances corresponden a una fase de investigación y no representan tratamientos comprobados para pacientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-04-at-43858-pm-1-87f47166.jpeg Rosa2018 permite generar, evaluar y priorizar hipótesis terapéuticas mediante análisis computacional. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

"Estamos entrando en una nueva etapa en la investigación del Alzheimer. La combinación de los avances de la biomedicina con la inteligencia artificial tiene el potencial de acelerar significativamente el descubrimiento de nuevas terapias", expresó Guilbe.

Sobre la empresa

AI Robotix es una empresa de biotecnología enfocada en la investigación y el descubrimiento de posibles soluciones terapéuticas mediante:

Inteligencia artificial

Análisis biomédico

Validación experimental.