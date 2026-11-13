¿Cómo influyen los cambios hormonales de las mujeres con diabetes tipo 1?

Las personas con diabetes tipo 1 (DT1) toman cientos de decisiones relacionadas con el control de su enfermedad a lo largo del día. ( MAGNIFIC )

Vivir con diabetes tipo 1 implica tomar decisiones constantes para mantener un buen control glucémico. Pero ¿qué ocurre cuando las necesidades de insulina cambian con el ciclo menstrual? ¿Están preparadas las tecnologías actuales para anticiparse a esos cambios?

Las personas con diabetes tipo 1 (DT1) toman cientos de decisiones relacionadas con el control de su enfermedad a lo largo del día.

Cuánta insulina administrar, qué comer, cómo afrontar una sesión de ejercicio o cómo actuar ante una bajada de glucosa son solo algunas de ellas. También influyen el estrés, el descanso y muchos otros factores de la vida cotidiana.

En los últimos años, la tecnología ha permitido automatizar parte de estas decisiones. Los sistemas de páncreas artificial combinan un sensor continuo de glucosa, una bomba de insulina y un algoritmo que calcula cómo ajustar su administración.

Sin embargo, todavía queda un reto por resolver: adaptar estas tecnologías a los cambios hormonales que experimentan muchas mujeres a lo largo de su vida reproductiva.

El ciclo menstrual: una variable más

Durante el ciclo menstrual, las concentraciones de hormonas como el estradiol y la progesterona fluctúan. Estas no solo intervienen en la función reproductiva, sino que también participan en procesos metabólicos relacionados con la regulación de la glucosa.

El estradiol puede favorecer la sensibilidad a la insulina y la utilización de glucosa en determinados tejidos. Por su parte, la progesterona se ha relacionado con una menor sensibilidad a esta hormona en algunos contextos.

Estas interacciones son complicadas y sus efectos dependen, entre otros factores, del momento del ciclo y de las características de cada mujer.

En la práctica, algunas mujeres con DT1 observan que necesitan más insulina durante determinados días del ciclo. Sin embargo, en otros periodos puede ocurrir al contrario. Estos cambios no siguen un patrón idéntico en todas las personas. En algunas se identifican variaciones claras y recurrentes. En otras, no obstante, no se observan diferencias consistentes.

Un estudio reciente analizó 380 ciclos menstruales de 77 mujeres con DT1 que utilizaban sistemas de administración automatizada de insulina. El análisis encontró diferencias en las necesidades de insulina y en el control glucémico según la fase del ciclo.

La fase lútea se asoció con mayores necesidades de insulina. También con un menor tiempo dentro del rango objetivo (TER) de glucosa, que es el marcador utilizado habitualmente para medir cuánto tiempo al día mantiene estables sus niveles de glucosa (azúcar en sangre) una persona con diabetes.

No obstante, también se observó una importante variabilidad entre las participantes.

Esta heterogeneidad demuestra que es necesario comprender cómo influyen las hormonas y por qué el efecto es diferente de una mujer a otra.

¿Cómo se ajustan los sistemas actuales a los cambios hormonales?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/2150296672-95f9f233.jpg Un estudio reciente analizó 380 ciclos menstruales de 77 mujeres con DT1 que utilizaban sistemas de administración automatizada de insulina. (MAGNIFIC)

Los sistemas de administración automatizada de insulina representan un avance importante en el tratamiento de la DT1. A partir de ellos se es posible estimar la evolución de la glucosa y ajustar la cantidad de insulina que se ha de administrar a cada paciente.

Asimismo, también permite aumentar, reducir o suspender temporalmente el tratamiento, según las características del sistema y la situación.

Sin embargo, automatizar no significa que el sistema conozca todo lo que ocurre en el organismo. Muchos dispositivos funcionan en modalidad de asa cerrada híbrida, en el que se sigue necesitando información de la persona usuaria, por ejemplo, para gestionar las comidas y ajustar así ciertos parámetros.

Aunque los algoritmos de estos sistemas se adaptan a la evolución de la glucosa, no todos incorporan explícitamente la información hormonal del ciclo menstrual.

Es por ese motivo que algunas mujeres ajustan sus parámetros de tratamiento en colaboración con sus profesionales sanitarios. Otras recurren a estrategias adicionales para afrontar las fluctuaciones.

Un estudio presentado en 2025 encontró que el 43 % de las pacientes modificaba regularmente los ajustes de su sistema para responder a estos cambios. Los resultados también mostraron que las estrategias utilizadas y las necesidades individuales eran diversas.

Una primera vía para avanzar en un páncreas artificial más personalizado para las mujeres consiste, por tanto, en facilitar estos ajustes que permitan adaptar la configuración del sistema a los patrones observados en cada persona.

Otra posibilidad es desarrollar algoritmos capaces de aprender de los datos históricos de glucosa e insulina para identificar cambios recurrentes y anticiparse a ellos.

También se investiga cómo incorporar información adicional, procedente de sensores o de otras variables fisiológicas, para mejorar las predicciones.

Pero, ¿podemos personalizar realmente la administración de insulina sin tener en cuenta los cambios hormonales de las mujeres?

Primer paso para un páncreas artificial adaptado a las mujeres

Un artículo reciente da una primera respuesta: queda mucho por hacer. El estudio revisa qué sistemas relacionan la dinámica de las hormonas ováricas con la regulación de la glucosa y la insulina en personas con DT1.

Al revisar los modelos actuales de páncreas artificial, se observa lo siguiente: muchos recogen procesos como la absorción de glucosa, su utilización en los tejidos, la acción de la insulina y otros mecanismos que intervienen en el equilibrio metabólico. Sin embargo, muy pocos integran la dinámica hormonal ovárica con los mecanismos de regulación glucosa-insulina.

Aunque existen modelos metabólicos consolidados y sistemas de administración automatizada con resultados clínicos relevantes, las fluctuaciones hormonales suelen quedar fuera de la representación fisiológica. Otras veces, solo se tratan como variaciones que el sistema debe compensar a partir de los datos de glucosa.

Esta situación hace que resulte difícil estudiar en un contexto real cómo las hormonas pueden modificar distintos procesos metabólicos y cómo esas modificaciones repercuten en las necesidades de insulina.

Por ejemplo, si un modelo contempla cambios en la sensibilidad a la insulina pero no representa otros mecanismos que también pueden intervenir en la regulación de la glucosa, como la producción hepática de glucosa o las interacciones entre el metabolismo lipídico y la utilización de glucosa, podría no describir adecuadamente una respuesta individual totalmente personalizada.

El objetivo no es sustituir los sistemas actuales, sino mejorarlos. Una representación fisiológica más completa permitiría realizar simulaciones, explorar diferentes escenarios hormonales y estudiar qué estrategias de administración podrían resultar más adecuadas. De esa manera, los sistemas estarían más preparados para las mujeres antes de evaluarlos en estudios clínicos.

La nueva generación de páncreas artificiales

Proyectos como Diabetexx, de la Universitat Politècnica de València, trabajan en este sentido. El equipo de investigación estudia cómo situaciones como la alimentación y el ejercicio físico afectan al control glucémico y a la respuesta de los sistemas automatizados o páncreas artificial.

Esta línea de trabajo se centra ahora precisamente en un proyecto orientado al desarrollo de tecnologías de administración automatizada de insulina adaptadas a las necesidades de las mujeres con DT1 a lo largo de su vida reproductiva.

Uno de los objetivos de esta nueva etapa es desarrollar un modelo fisiológico que incorpore la influencia de las hormonas ováricas en la regulación de la glucosa. Mediante simulaciones, el equipo podrá investigar cómo influyen estos procesos para diseñar algoritmos de control del páncreas artificial más adaptados a las necesidades reales de las pacientes.

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