Cáncer de pulmón: ¿sabías que puede afectar a personas que nunca han fumado?

Cuando se habla de cáncer de pulmón, una de las primeras asociaciones suele ser el consumo de cigarrillos.

Sin embargo, existe una realidad que pocos conocen: esta enfermedad también puede aparecer en personas que nunca han fumado.

Este es uno de los conceptos que el neumólogo Hermes Velázquez, de Cleveland Clinic, considera fundamental abordar para mejorar la concientización y favorecer el diagnóstico oportuno.

"Uno de los conceptos erróneos más comunes es pensar que solamente las personas que fuman pueden desarrollar cáncer de pulmón. Esto simplemente no es cierto. Cualquier persona puede desarrollar cáncer de pulmón, aunque fumar aumenta considerablemente el riesgo", advierte el especialista.

El cáncer de pulmón se produce cuando células anormales comienzan a multiplicarse sin control y forman tumores que pueden extenderse a los ganglios linfáticos y otras partes del organismo. Su desarrollo está relacionado con diferentes factores, algunos de los cuales pueden pasar inadvertidos en la vida cotidiana.

Riesgos más allá del cigarrillo

La exposición al humo de segunda mano, al radón, al asbesto, a los gases de escape de motores diésel, a la sílice, al uranio y a la contaminación del aire puede incrementar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. También deben considerarse los antecedentes familiares de cáncer de pulmón y haber recibido radioterapia en el pecho.

El tabaquismo, sin embargo, sigue teniendo un peso determinante. Aproximadamente el 80 % de las muertes por cáncer de pulmón están relacionadas con el consumo de tabaco, indican datos de Cleveland Clinic.

El humo del cigarrillo contiene sustancias cancerígenas capaces de dañar las células pulmonares con el paso del tiempo. Aun así, abandonar este hábito ofrece beneficios en cualquier etapa de la vida.

"Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar", señala Velázquez, quien explica que el riesgo comienza a reducirse dentro de los cinco años posteriores a abandonar el tabaco.

Pero ¿qué ocurre con quienes nunca han fumado? Para estas personas, conocer otros factores de riesgo y prestar atención a posibles síntomas también resulta importante. No haber consumido cigarrillos no debe convertirse en una razón para descartar una evaluación médica.

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"Una tos o neumonía que reaparece a pesar del tratamiento también puede requerir una evaluación más profunda" Hermes Velázquez Neumólogo “

Señales que no deben ignorarse

Uno de los mayores desafíos del cáncer de pulmón es que puede avanzar sin producir síntomas durante sus primeras etapas. Por eso, algunas personas desconocen que tienen la enfermedad hasta que aparecen manifestaciones más evidentes.

El doctor Velázquez explica que las señales de alerta pueden incluir tos persistente o que empeora, tos con sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sibilancias y ronquera. También pueden presentarse pérdida de peso sin causa aparente, disminución del apetito y fatiga persistente.

"Una tos o neumonía que reaparece a pesar del tratamiento también puede requerir una evaluación más profunda", advierte.

Estos síntomas no necesariamente indican la presencia de cáncer, pero cuando persisten o empeoran es importante consultar con un profesional de la salud, señala.

Detectarlo antes de que aparezcan los síntomas

La detección temprana puede ampliar las posibilidades de tratamiento, especialmente cuando el tumor todavía no se ha propagado a otras partes del cuerpo.

Para las personas con alto riesgo, la prueba recomendada es la tomografía computarizada de baja dosis (LDCT), que permite identificar nódulos pulmonares sospechosos cuando aún son pequeños. Se aconseja realizarla anualmente a quienes cumplen estas tres condiciones:

Tener entre 50 y 80 años .

. Fumar actualmente o haber dejado de fumar en los últimos 15 años.

o haber dejado de fumar en los últimos 15 años. Tener antecedentes de tabaquismo de al menos 20 paquetes-año.

Este último indicador se calcula multiplicando el número de paquetes de cigarrillos consumidos diariamente por los años de consumo. Por ejemplo, fumar un paquete al día durante 20 años equivale a 20 paquetes-año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/2197-c182787c.jpg Magnific (LOS AVANCES MÉDICOS HAN AMPLIADO LAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS Y PERMITEN ABORDAR LA ENFERMEDAD DE UNA MANERA CADA VEZ MÁS PERSONALIZADA.)

Avances que transforman el tratamiento

Aunque recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón representa un desafío, los avances médicos han ampliado las alternativas terapéuticas y permiten abordar la enfermedad de una manera cada vez más personalizada.

Las técnicas avanzadas de diagnóstico por imágenes y biopsia ayudan a identificar y caracterizar los tumores con mayor precisión. De igual manera, las pruebas moleculares permiten detectar alteraciones genéticas que pueden orientar la selección del tratamiento.

"Las pruebas moleculares son especialmente importantes porque permiten identificar alteraciones genéticas específicas en un tumor que pueden ayudar a orientar el tratamiento", explica Velázquez.

Entre las opciones actuales se encuentran las terapias dirigidas contra alteraciones como EGFR, ALK, KRAS y HER2, además de la inmunoterapia, que ayuda al sistema inmunitario a reconocer y combatir las células cancerosas.

También existen avances en cirugía mínimamente invasiva y robótica, que permiten tratar a determinados pacientes con mayor precisión.

El tratamiento depende del tipo de cáncer, su etapa, localización, características moleculares y estado general de salud.

Puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas o una combinación de estas alternativas. Por ello, el especialista destaca la importancia de un equipo multidisciplinario que participe en las decisiones clínicas.

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