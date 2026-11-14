Señales que pueden indicar el riesgo de diabetes

Presentar sobrepeso u obesidad es uno de los factores de riesgo de padecer Diabetes tipo 2. ( MAGNIFIC )

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin provocar señales evidentes. Esa evolución silenciosa hace que muchas personas desconozcan que tienen niveles elevados de glucosa en la sangre hasta que se realizan un análisis de rutina o comienzan a experimentar síntomas.

Antes de llegar a ese diagnóstico existe una etapa conocida como prediabetes, en la que el azúcar en la sangre está por encima de los valores normales, pero todavía no alcanza los niveles necesarios para establecer la presencia de diabetes tipo 2.

Identificar esta condición a tiempo es importante porque permite tomar medidas para retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad.

Aunque no todas las personas presentan síntomas, existen algunas manifestaciones físicas que pueden despertar sospechas y motivar una evaluación médica.

¿Cuáles son las señales de alerta?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/66692-874a672a.jpg La fatiga que aparece sin una causa aparente puede estar relacionada con dificultades del organismo para utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. (MAGNIFIC)

Entre los signos que pueden estar relacionados con niveles elevados de glucosa en la sangre se encuentran:

1. Aumento de la sed y las ganas de orinar. Sentir más sed de lo habitual y necesitar ir al baño con frecuencia, incluso durante la noche, puede ser una señal de que el organismo está intentando eliminar el exceso de glucosa a través de la orina.

2. Cansancio persistente. La fatiga que aparece sin una causa aparente puede estar relacionada con dificultades del organismo para utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía.

3. Infecciones urinarias y por hongos recurrentes. Los niveles elevados de azúcar pueden favorecer la aparición de determinadas infecciones, especialmente las urinarias y las causadas por hongos. Cuando se repiten, conviene investigar si existe alguna alteración metabólica.

4. Visión borrosa. Las variaciones en los niveles de glucosa pueden afectar los líquidos y tejidos del ojo, provocando cambios temporales en la capacidad para enfocar.

5. Pérdida de peso sin explicación. Aunque no es una manifestación exclusiva de la diabetes tipo 2, adelgazar sin haber cambiado la alimentación o la actividad física puede ser una señal de alerta, especialmente cuando se acompaña de sed y aumento de la frecuencia urinaria.

6. Oscurecimiento de la piel. La aparición de áreas oscuras, gruesas y aterciopeladas en el cuello, las axilas o las ingles puede corresponder a una condición denominada acantosis nigricans, que suele asociarse con resistencia a la insulina.

7. Heridas que tardan en cicatrizar. Los niveles elevados de glucosa pueden afectar la circulación y los mecanismos de reparación del organismo, haciendo que algunas lesiones tarden más en sanar.

8. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. Estas sensaciones pueden estar relacionadas con lesiones en los nervios provocadas por una exposición prolongada a niveles elevados de azúcar en la sangre.

Es importante recordar que estos síntomas no confirman por sí solos la presencia de diabetes. También pueden estar asociados con otras condiciones de salud y requieren valoración profesional.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Además de prestar atención a los cambios físicos, es importante reconocer los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK), entre ellos figuran:

Tener 35 años o más.

Presentar sobrepeso u obesidad.

Tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2 .

Mantener un estilo de vida sedentario .

Haber tenido diabetes gestacional durante el embarazo.

Tener antecedentes de prediabetes .

Presentar determinadas condiciones metabólicas, como hipertensión arterial.

La combinación de varios de estos factores hace especialmente importante conversar con un profesional de la salud sobre la necesidad de realizar pruebas de detección.

Un análisis puede revelar lo que el cuerpo no manifiesta

Una de las principales dificultades para identificar la prediabetes es que generalmente no presenta síntomas. Por eso, esperar a experimentar cambios físicos para acudir al médico puede retrasar su detección.

Entre las pruebas utilizadas para identificar alteraciones de la glucosa están la glucemia en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada (HbA1c), que permite conocer el promedio de los niveles de azúcar en la sangre durante los últimos tres meses.

Según los criterios del NIDDK, los resultados que se utilizan para identificar prediabetes son:

Hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Glucosa en ayunas

Prueba de tolerancia oral a la glucosa

Te puede interesar Diabetes y salud ósea: cómo afecta esta enfermedad a los huesos y las articulaciones