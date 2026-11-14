Diabetes y retinopatía diabética: cómo proteger la salud de tus ojos

La retinopatía diabética aparece cuando los niveles elevados de glucosa en la sangre dañan los pequeños vasos sanguíneos encargados de nutrir la retina, el tejido ubicado en la parte posterior del ojo que permite captar las imágenes. ( SHUTTERSTOCK )

Ver bien no siempre significa que tus ojos estén sanos. Si tienes diabetes, es importante prestar atención a tu salud visual, incluso cuando no experimentas molestias. Y es que algunos cambios en la retina pueden desarrollarse silenciosamente, sin alterar la visión durante sus primeras etapas.

Esto ocurre con la retinopatía diabética, una complicación que puede afectar tanto a personas con diabetes tipo 1 como tipo 2.

La Dra. Patricia Fernández, especialista en Retina y Vítreo del Instituto Espaillat Cabral, explica que esta condición aparece cuando los niveles elevados de glucosa en la sangre dañan los pequeños vasos sanguíneos encargados de nutrir la retina, el tejido ubicado en la parte posterior del ojo que permite captar las imágenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/dra-patricia-fernandez-5e41d788.jpg La Dra. Patricia Fernández, especialista en Retina y Vítreo del Instituto Espaillat Cabral. (CEDIDA PORINSTITUTO ESPAILLAT CABRAL)

El riesgo depende de varios factores, entre ellos el tiempo que lleva la persona viviendo con diabetes, el control de la glucosa, la presión arterial y los niveles de colesterol. Lo preocupante es que, mientras la enfermedad avanza, es posible continuar con las actividades habituales sin notar que algo está afectando la visión.

¿Cómo puede afectar la diabetes tu visión?

En sus primeras etapas, la retinopatía diabética puede manifestarse mediante pequeñas alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina. Sin embargo, a medida que progresa, estos pueden comenzar a filtrar líquido, presentar sangrados o favorecer la aparición de nuevos vasos sanguíneos anormales.

Cuando esto sucede, la capacidad visual puede verse comprometida y, en los casos más avanzados, producirse una pérdida importante de la visión.

Otra complicación que merece atención es el edema macular diabético. Se produce cuando se acumula líquido en la mácula, la zona central de la retina responsable de distinguir los detalles. Por eso, puede dificultar tareas tan cotidianas como leer, conducir, utilizar el teléfono o reconocer rostros.

Aunque estas condiciones pueden avanzar sin dar señales de alerta al principio, hay síntomas que no conviene ignorar: visión borrosa o fluctuante, dificultad para enfocar, manchas oscuras, aparición repentina de puntos flotantes o pérdida de una parte del campo visual. Ante cualquiera de estas manifestaciones, es importante acudir al oftalmólogo.

Revisar la retina, incluso cuando ves bien

Uno de los principales desafíos de la retinopatía diabética es que no siempre avisa cuando comienza a desarrollarse. Por eso, la Dra. Fernández insiste en la importancia de realizar evaluaciones oftalmológicas periódicas, aunque no existan molestias ni cambios aparentes en la visión.

Entre las pruebas que permiten identificar posibles daños está el examen de fondo de ojo, mediante el cual el especialista puede observar directamente la retina.

Según las características de cada paciente, también pueden indicarse estudios complementarios, como la tomografía de coherencia óptica (OCT), que ofrece imágenes detalladas de las estructuras retinianas y ayuda a detectar acumulaciones de líquido.

El tratamiento dependerá de la etapa de la enfermedad y de las condiciones particulares de cada persona. Cuando es necesario intervenir, existen alternativas como las inyecciones intravítreas, la aplicación de láser y, en situaciones más complejas, la cirugía vitreorretiniana.

La detección oportuna permite establecer un seguimiento adecuado y valorar las opciones disponibles antes de que el daño visual sea significativo.

Además de las visitas al oftalmólogo, mantener la diabetes bajo control es esencial para cuidar los ojos. Esto implica vigilar los niveles de glucosa, controlar la presión arterial y el colesterol, seguir las indicaciones médicas y adoptar hábitos de vida saludables.

Desde el Instituto Espaillat Cabral recuerdan que el cuidado de la visión debe formar parte del seguimiento integral de las personas con diabetes.

No esperes a notar que algo ha cambiado para revisar tus ojos: los controles periódicos pueden marcar una diferencia importante en la detección temprana de complicaciones y en la preservación de tu calidad de vida.