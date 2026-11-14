¿Qué lleva a una persona a desarrollar una adicción?

Las adicciones no comienzan con la sustancia, con frecuencia comienzan con una necesidad emocional. ( MAGNIFIC )

Las adicciones no siempre comienzan con el consumo de una sustancia. En muchos casos, tienen raíces más profundas, relacionadas con heridas emocionales, experiencias traumáticas y necesidades afectivas que no encontraron contención.

Así lo explicó la psicóloga clínica y terapeuta familiar Vanessa Espaillat durante su ponencia en el VII Simposio sobre familia, salud mental y prevención de las adicciones, organizado por la Fundación Fénix.

En su intervención, la especialista invitó a mirar la prevención desde una perspectiva integral, en la que la familia, la escuela y la sociedad tienen un papel fundamental.

Su planteamiento parte de la premisa de que los vínculos afectivos seguros durante la infancia son esenciales para desarrollar la autoestima, la confianza, la capacidad de gestionar las emociones y establecer relaciones saludables.

"Las adicciones no comienzan con la sustancia, con frecuencia comienzan con una necesidad emocional, una herida emocional, con una experiencia traumática que no encontró un espacio de contención", expresó.

También advirtió que la tecnología puede convertirse en una de las primeras formas de adicción, a través del uso excesivo de celulares, redes sociales y videojuegos, especialmente entre niños y adolescentes.

La presencia como primera forma de cuidado

Uno de los mensajes centrales de la ponencia de Espaillat fue la importancia de la presencia de los padres en la vida de sus hijos. Más allá de los recursos económicos, el tiempo compartido y la conexión emocional constituyen elementos esenciales para el desarrollo afectivo.

"El regalo más grande que usted le hace a sus hijos es su presencia", afirmó.

Espaillat explicó que el cuidado recibido durante la infancia influye en la manera en que una persona aprende a cuidarse en la adultez, establecer límites, afrontar frustraciones y relacionarse con los demás.

Cuando estas experiencias de seguridad y acompañamiento están ausentes, pueden surgir dificultades para gestionar emociones como el miedo, la culpa y la ansiedad.

En ese sentido, también destacó que las experiencias traumáticas no necesariamente responden a acontecimientos extraordinarios.

Situaciones cotidianas en las que un niño es ignorado, expuesto a la vergüenza o tratado sin consideración pueden dejar huellas importantes en su desarrollo emocional.

Por eso, insistió en la necesidad de prestar atención a las pequeñas señales y comprender que la manera en que los adultos responden a las necesidades infantiles puede marcar una diferencia significativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/vanessa-espaillat-3176b323.jpg La psicóloga Vanessa Espaillat durante su ponencia. (CEDIDA POR FUNDACIÓN FÉNIX)

Cuando las heridas pasan de una generación a otra

Otro de los aspectos abordados fue la transmisión intergeneracional del trauma. De acuerdo con la especialista, muchas familias arrastran experiencias de dolor que nunca fueron reconocidas ni trabajadas y que terminan reproduciéndose a través de patrones de comportamiento, conflictos y formas de relacionarse.

En ocasiones, los hijos repiten dinámicas que observaron en sus padres, incluso cuando esas experiencias les causaron sufrimiento. "Lo que hay es dolor que se pasa de generación en generación", señaló.

Romper ese ciclo requiere reconocer las heridas, buscar acompañamiento profesional y asumir que sanar también puede transformar la historia familiar. La especialista destacó que ningún proceso de reparación ocurre de manera automática: requiere tiempo, disposición y, en muchos casos, intervención terapéutica especializada.

En ese sentido, diferenció entre conocer los riesgos de las adicciones y trabajar las heridas emocionales que pueden estar detrás de ellas.

"La enfermedad mental y las adicciones son como alas de un mismo pájaro" Vanessa Espaillat Psicóloga clínica “

La escuela como espacio de protección

La familia no es la única responsable de construir entornos seguros. Espaillat señaló que los centros educativos tienen una gran responsabilidad en la prevención del trauma y las adicciones, pues constituyen espacios donde niños y adolescentes pasan una parte importante de sus vidas.

Sin embargo, advirtió que la violencia, la humillación, el acoso escolar y la falta de sensibilidad ante las necesidades de los estudiantes pueden convertir la escuela en un escenario de vulnerabilidad, en lugar de protección.

Para evitarlo, consideró fundamental capacitar a docentes y profesionales de la educación en el manejo del trauma, la identificación de señales de riesgo y la atención emocional. También subrayó que no basta con tener buenas intenciones: es necesario contar con preparación para responder adecuadamente ante las necesidades de los estudiantes.

La prevención, por tanto, debe formar parte de la cultura institucional y abarcar desde los equipos directivos hasta el personal que interactúa diariamente con los alumnos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/rafael-johnson-d291debe.jpg (CEDIDA POR FUNDACIÓN FÉNIX)

"El consumo de alcohol entre los jóvenes ha disminuido, pero ha aumentado el consumo de vape y sustancias" Rafael Johnson Psiquiatra “

Adicciones y trastornos de salud mental

Durante el simposio, el psiquiatra Rafael Johnson también abordó la relación entre las adicciones y los trastornos de salud mental, destacando que el consumo de sustancias constituye un problema complejo que puede desencadenar, agravar o coexistir con diferentes condiciones psiquiátricas.

En su ponencia explicó el concepto de patología dual, que se refiere a la presencia simultánea de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental. Señaló que ambas condiciones pueden influirse mutuamente y que, en algunos casos, resulta difícil determinar cuál apareció primero.

Johnson también sostuvo que algunas personas recurren al alcohol y otras drogas como una forma de intentar aliviar síntomas de ansiedad, malestar emocional o alteraciones psiquiátricas. Esta práctica puede generar un alivio temporal, pero termina agravando los síntomas y complicando la evolución del paciente.

El psiquiatra hizo énfasis en los riesgos del consumo temprano de sustancias durante la adolescencia, al explicar que el cerebro continúa desarrollándose durante la juventud y que la corteza prefrontal, relacionada con la toma de decisiones, el control de los impulsos y la regulación emocional, es una de las últimas regiones en alcanzar su madurez.

El profesional expresó preocupación por el consumo de marihuana entre los jóvenes y su posible relación con episodios psicóticos y otras alteraciones de la salud mental, insistiendo en que no debe minimizarse el impacto de estas sustancias en un cerebro todavía en desarrollo.

Durante su exposición, advirtió sobre la magnitud del problema entre los adolescentes: el 84 % atendido en unidades de emergencia psiquiátrica durante los primeros seis meses del año eran consumidores de marihuana y presentaban cuadros psicóticos.

Johnson también llamó la atención sobre las consecuencias familiares y sociales de las adicciones y las enfermedades mentales, señalando que sus efectos no recaen únicamente sobre quien las padece, sino también sobre sus familiares y cuidadores.

Sostuvo que estas condiciones pueden provocar abandono de los estudios, dificultades laborales, dependencia económica y sobrecarga emocional en quienes asumen la responsabilidad del cuidado. Incluso señaló que los cuidadores pueden desarrollar problemas de salud como consecuencia de la carga que implica atender a un familiar con una enfermedad mental o una adicción.

Además, cuestionó el estigma que todavía existe alrededor de los pacientes psiquiátricos, incluso dentro del propio sector sanitario, y planteó la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental y garantizar una atención integral que contemple tanto las adicciones como los trastornos psiquiátricos.

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