¿Está el porno detrás de los problemas de erección de los hombres jóvenes?

Los resultados de las investigaciones no son uniformes, en parte porque los estudios analizan aspectos diferentes: la frecuencia de consumo, las dificultades para controlarlo o la respuesta sexual. ( MAGNIFIC )

Un hombre joven puede tener erecciones durante la masturbación y, sin embargo, experimentar dificultades para mantenerlas cuando está con otra persona. Esta situación puede despertar dudas sobre su salud sexual, la atracción hacia su pareja o su capacidad para responder durante un encuentro sexual.

Si además consume pornografía, es posible que encuentre rápidamente una explicación en internet: "su cerebro se habría acostumbrado a determinados estímulos sexuales y ahora necesitaría una estimulación cada vez más intensa para excitarse con otra persona".

La explicación resulta convincente. Pero ¿qué hay de cierto en ella? ¿Estamos buscando quizá una respuesta demasiado sencilla para un fenómeno más complejo?

¿Es realmente la pornografía la responsable?

La relación entre pornografía y las dificultades sexuales masculinas lleva años generando controversia. Sin embargo, la evidencia científica disponible no permite establecer que su consumo provoque, de manera generalizada, disfunción eréctil.

Los resultados de las investigaciones no son uniformes, en parte porque los estudios analizan aspectos diferentes: la frecuencia de consumo, las dificultades para controlarlo o la respuesta sexual. Estas dimensiones pueden relacionarse, pero no son equivalentes.

Por ejemplo, una investigación de 2021 encontró que los hombres jóvenes que manifestaban mayores dificultades relacionadas con su consumo de porno también presentaban más problemas de función eréctil.

No obstante, el estudio recogió información en un único momento, por lo que no permite determinar si el consumo problemático contribuyó a dichas dificultades, si estas influyeron en la manera de consumir pornografía o si existían otros factores implicados.

Una forma de aproximarse a estas cuestiones consiste en estudiar a las mismas personas durante un periodo prolongado.

Siguiendo esa línea, un trabajo de 2019 que hizo un seguimiento durante doce meses no encontró pruebas estadísticas suficientes de que las variables relacionadas con la pornografía explicaran los cambios en la función eréctil. Este resultado no descarta cualquier posible relación, pero invita a ser prudentes ante explicaciones causales demasiado contundentes.

En conjunto, la investigación no respalda que ver pornografía explique, por sí solo, los problemas de erección, si bien la relación que cada persona mantiene con su consumo puede ser relevante. Para comprender estas dificultades, necesitamos mirar también más allá de la pantalla.

Cuando el sexo se convierte en un examen

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/2147911999-b4df4480.jpg No es lo mismo percibir las sensaciones de excitación que vigilar constantemente la erección con preocupación por la posibilidad de perderla. (MAGNIFIC)

Tener una erección no depende únicamente del funcionamiento de los genitales. Aunque intervienen mecanismos fisiológicos, como la circulación sanguínea, el sistema nervioso y las hormonas, también pueden influir factores psicológicos y relacionales como las preocupaciones, las expectativas y lo que sucede durante un encuentro sexual.

Imaginemos que un hombre pierde la erección mientras mantiene relaciones sexuales. Aunque se trate de algo puntual, puede empezar a preocuparse por lo ocurrido: "¿y si vuelve a pasar?", "¿y si mi pareja piensa que no me atrae?".

En el siguiente encuentro, quizá ya no esté tan pendiente de las sensaciones placenteras como de comprobar si consigue mantener la erección.

En sexología, esta tendencia a observar y evaluar el propio rendimiento sexual se conoce como spectatoring. Es como si, en lugar de participar plenamente en el encuentro, la persona se convirtiera en espectadora de su propio cuerpo.

Ahora bien, prestar atención a las sensaciones corporales no es necesariamente perjudicial. La diferencia está en cómo se dirige esa atención. No es lo mismo percibir las sensaciones de excitación que vigilar constantemente la erección con preocupación por la posibilidad de perderla.

Las investigaciones sobre atención y respuesta sexual muestran que sus efectos varían según las circunstancias y el tipo de atención implicado. Cuando la preocupación por el rendimiento adquiere protagonismo, puede resultar más difícil centrarse en los estímulos eróticos, las sensaciones placenteras o la conexión con la otra persona.

Esto no significa que la ansiedad provoque siempre dificultades de erección, sino que, en determinadas circunstancias, puede contribuir a mantenerlas o intensificarlas.

Así, una dificultad inicialmente puntual puede convertirse en una fuente de preocupación anticipatoria. El encuentro sexual, que podría vivirse como un espacio de placer e intimidad, acaba pareciéndose a un examen.

¿Qué esperamos de una erección?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/2148252564-95654ad0.jpg La pornografía puede constituir una de las fuentes a partir de las cuales construimos esas expectativas, aunque no todos sus contenidos representan la sexualidad de la misma manera. (MAGNIFIC)

Una erección no siempre aparece cuando queremos ni se mantiene de la misma manera durante todo un encuentro. Sin embargo, nuestra idea de cómo debería funcionar el cuerpo puede ser muy distinta de lo que ocurre en la realidad.

La pornografía puede constituir una de las fuentes a partir de las cuales construimos esas expectativas, aunque no todos sus contenidos representan la sexualidad de la misma manera. En algunas escenas, las erecciones parecen mantenerse sin interrupciones, la excitación surge de inmediato y los encuentros transcurren sin apenas dificultades o necesidad de comunicación.

La sexualidad real no siempre sigue ese guion. La excitación puede fluctuar, las erecciones pueden variar en intensidad y el deseo no mantenerse constante. Pensemos, por ejemplo, en alguien que interpreta una pérdida momentánea de erección como una señal de que algo funciona mal.

Si considera que debería mantenerse durante todo el encuentro, una fluctuación que no necesariamente indica un problema clínico puede convertirse en motivo de preocupación. En ese caso, no solo importa lo que ocurre físicamente, sino también cómo se interpreta lo sucedido.

Por eso, además de tener en cuenta cuánto porno consume una persona, puede ser relevante comprender qué contenidos ve y cómo los interpreta.

Algunas investigaciones realizadas con hombres jóvenes han encontrado asociaciones entre el consumo de pornografía y las preocupaciones sobre el propio rendimiento sexual, así como entre dicho consumo y la tendencia a distraerse pensando en el cuerpo o el rendimiento durante los encuentros.

Sin embargo, estos resultados no demuestran que la pornografía provoque esas inquietudes ni que cause dificultades eréctiles, aunque sí sugieren que las preocupaciones sobre el rendimiento sexual merecen atención.

Las expectativas tampoco proceden exclusivamente de la pornografía. La educación sexual, las experiencias personales y determinados mensajes culturales también influyen. Algunas creencias sobre la masculinidad, por ejemplo, vinculan mantener una erección con la virilidad o la capacidad para satisfacer a la pareja, de modo que cualquier fluctuación puede interpretarse como un fracaso.

Más allá de buscar un culpable

Atribuir las dificultades eréctiles exclusivamente a la pornografía puede hacer que pasemos por alto otros factores relevantes. Pero explicarlas únicamente mediante la ansiedad sería cometer un error parecido.

Las recomendaciones clínicas actuales insisten en la necesidad de evaluar conjuntamente los factores médicos, psicológicos, sexuales y relacionales.

Determinadas enfermedades, alteraciones hormonales, medicamentos o el consumo de algunas sustancias pueden afectar a la función eréctil, también en hombres jóvenes. Del mismo modo, el estrés, las dificultades de pareja o la preocupación por el rendimiento pueden intervenir en estas experiencias.

En esta evaluación también importa conocer qué relación mantiene la persona con la pornografía: si experimenta dificultades para controlar su consumo, qué consecuencias tiene y cómo se siente al respecto.

Conviene valorar, además, si existen dificultades para controlar el consumo y hasta qué punto el malestar o la culpa pueden estar relacionados con determinadas creencias personales.

Tener dificultades ocasionales para conseguir o mantener una erección tampoco significa necesariamente presentar una disfunción eréctil. Cuando los problemas son persistentes, resulta importante realizar una evaluación clínica que permita identificar los factores que pueden estar interviniendo, sin asumir de antemano que su origen es exclusivamente psicológico.

Hablar también forma parte del sexo

Pero hay otra dimensión que merece atención: la manera en que estas experiencias se viven durante los encuentros sexuales con otras personas. Cuando un hombre pierde la erección, lo sucedido no afecta necesariamente solo a su experiencia individual.

También importa cómo lo interpretan las personas implicadas, como su pareja, y si pueden hablar de ello sin sentirse juzgadas. Asimismo, es importante que puedan seguir disfrutando de otras formas de intimidad sin convertir la erección en el objetivo central del encuentro.

Aunque la comunicación no garantiza que desaparezcan las dificultades, puede ayudar a evitar que se conviertan en una fuente adicional de incomprensión, presión o distancia.

Quizá el problema de buscar en la pornografía una explicación universal para las dificultades eréctiles sea precisamente ese: que terminemos pasando por alto todo lo demás. Nuestra salud, nuestras experiencias, nuestras expectativas y la manera en que nos relacionamos sexualmente.

Porque una erección no es una medida infalible del deseo, de la atracción ni de la capacidad para satisfacer a otra persona. Es una respuesta fisiológica influida por múltiples factores, que puede variar incluso cuando existe excitación y deseo.

Y tal vez ahí resida una de las paradojas de nuestra manera de entender la sexualidad masculina: hemos convertido una respuesta corporal que no siempre podemos controlar en una prueba de nuestra capacidad sexual.