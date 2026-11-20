Una caminata rápida, una sesión breve de fuerza o varios momentos de ejercicio repartidos durante el día pueden ayudar a reducir el sedentarismo. ( SHUTTERSTOCK )

Hay una escena que se repite cada noviembre: el calendario comienza a llenarse de reuniones, celebraciones, compras y compromisos que parecen multiplicarse a medida que se acerca la Navidad.

De repente, aquella rutina de ejercicios que parecía inamovible empieza a perder espacio. Primero se cancela un día, después otro y, casi sin darnos cuenta, el gimnasio queda para enero.

El problema es que esa pausa suele venir acompañada de una promesa: cuando termine la temporada, volveremos a entrenar como antes. Pero entre perder el ritmo y recuperar la motivación puede pasar más tiempo del que imaginamos.

Quizás la solución no sea intentar encajar a la fuerza la misma rutina de siempre en una agenda que ya no tiene espacio. Tal vez diciembre sea precisamente el momento de aprender a entrenar de otra manera.

Para Bernabé Lagrule, coach con más de 30 años de experiencia en entrenamiento, la prioridad durante esta etapa debe ser conservar el movimiento. No importa tanto completar una sesión de una hora como evitar que la falta de tiempo se convierta en una razón para abandonar por completo la actividad física.

El ejercicio no tiene que ocupar toda tu agenda

Uno de los errores más frecuentes al organizar el entrenamiento es pensar que, si no disponemos de suficiente tiempo para una sesión completa, no vale la pena comenzar. Sin embargo, la actividad física también puede adaptarse a espacios más pequeños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada para los adultos. Ese objetivo puede alcanzarse distribuyendo el movimiento durante la semana, sin necesidad de concentrarlo en largas jornadas de ejercicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/fred0011-2a8121af.jpeg Bernabé Lagrule es coach con más de 30 años de experiencia en entrenamiento. (CEDIDA PORBERNABÉ LAGRULE)

"Lo más difícil no es entrenar, es volver a entrenar después de parar. Mantener aunque sea un poco de movimiento en diciembre te ahorra la batalla de arrancar de nuevo en enero" Bernabé Lagrule Coach de entrenamiento “

De hecho, una caminata rápida, una sesión breve de fuerza o varios momentos de actividad repartidos durante el día pueden ayudar a reducir el sedentarismo.

La propuesta de Lagrule es cambiar la exigencia por la flexibilidad: si antes entrenabas cinco días, puedes reducirlos a tres; si tus sesiones duraban 60 minutos, prueba con 25. Lo importante es que el hábito no desaparezca por completo.

Pequeñas decisiones para mantenerte activo

Cuando el tiempo escasea, conviene dejar de complicar el entrenamiento. Los movimientos que involucran varios grupos musculares permiten aprovechar mejor cada minuto y construir sesiones sencillas.

Las sentadillas, los puentes de glúteos, las flexiones, los remos con bandas elásticas o mancuernas y las planchas son algunos de los ejercicios que pueden formar parte de una rutina corta. No hace falta convertir cada sesión en una prueba de resistencia: basta con elegir movimientos adecuados a nuestra condición física y ejecutarlos correctamente.

También ayuda cambiar la relación con el movimiento fuera del gimnasio. Caminar mientras hablamos por teléfono, utilizar las escaleras, estacionarnos un poco más lejos o levantarnos periódicamente de la silla son decisiones pequeñas que suman actividad a la jornada.

Lagrule insiste en que no todo el ejercicio tiene que ocurrir en un espacio destinado al entrenamiento. En una época en la que pasamos más tiempo entre reuniones, comidas y desplazamientos, aprovechar esos momentos puede marcar una diferencia.

Tres maneras de entrenar según el tiempo disponible

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/shutterstock2645252779-00e8dafc.jpg Un movimiento sencillo que puedes incorporar a tu rutina diaria son las sentadillas. (SHUTTERSTOCK)

En lugar de abandonar la rutina cuando surge un imprevisto, el entrenador recomienda tener alternativas preparadas. La idea es que la duración de la sesión se ajuste al día, no que el día determine si hacemos ejercicio o no.

Cuando tienes 25 minutos: reserva cinco para calentar y utiliza los otros 20 para un circuito de fuerza . Puedes combinar sentadillas , bisagras de cadera, empujes, tracciones y ejercicios de abdomen, alternando 40 segundos de trabajo con 20 de descanso .

Cuando solo dispones de 10 minutos: elige tres movimientos básicos, como sentadillas , flexiones y planchas . Realiza varias rondas, adaptando las repeticiones a tu capacidad.

Cuando no encuentras espacio para una sesión: distribuye pequeñas pausas activas. Haz algunas sentadillas antes de ducharte, camina después del almuerzo o sube las escaleras en lugar de utilizar el ascensor.

La ventaja de tener estas opciones es que desaparece la idea de que entrenar requiere condiciones perfectas. Algunos días serán más productivos que otros, pero todos pueden ofrecer una oportunidad para moverse.

La recuperación también merece un espacio

Mantenerse activo durante diciembre no depende exclusivamente de los ejercicios. El descanso y la alimentación también influyen en cómo responde el organismo, especialmente cuando las celebraciones modifican nuestros horarios habituales.

Dormir menos, comer a deshoras y pasar de una actividad a otra sin pausas puede afectar la energía y la recuperación muscular. Por eso, Lagrule recomienda prestar atención a la hidratación, incluir proteínas en las comidas principales y procurar suficientes horas de sueño.

Esto no significa renunciar a los platos tradicionales ni vivir las fiestas contando calorías. Se trata de disfrutar sin perder de vista los hábitos que nos ayudan a sentirnos bien.

La meta es llegar a enero sin empezar de cero

Hay una idea de la física que Lagrule utiliza para explicar la importancia de la constancia: según la primera ley de Newton, un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, mientras que uno en reposo tiende a permanecer en reposo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/shutterstock2810894785-3d658182.jpg Entrena para vivir más, aunque sea poco a poco. (SHUTTERSTOCK)

En el entrenamiento, esta comparación ayuda a entender por qué resulta tan importante evitar las pausas prolongadas. Después de varias semanas sin actividad, recuperar la disciplina puede convertirse en un reto mayor que el propio ejercicio.

Por eso, quizás la pregunta más útil de esta temporada no sea cuánto tiempo tienes para entrenar, sino qué puedes hacer con el tiempo que sí tienes.

No todos los días permitirán una sesión completa, ni todas las semanas tendrán el mismo ritmo. Pero caminar, dedicar diez minutos a una rutina o mantener tres entrenamientos semanales puede ser suficiente para conservar la continuidad.

Diciembre también puede ser un mes para cuidarse. No hace falta esperar a las resoluciones de Año Nuevo para volver a poner la salud en la agenda.

Bernabé Lagrule es coach con más de 30 años de experiencia en entrenamiento, fundador de BL Performance Wellness Center y BL Performance Academy, y autor de "Entrena para vivir más" y "Método Lagrule".