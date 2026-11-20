Acciones cotidianas como sentarse, acostarse, inclinar la cabeza o girarse pueden desencadenar los síntomas del vértigo. ( MAGNIFIC )

Sentir que el entorno comienza a girar, que el suelo se mueve o que el propio cuerpo pierde estabilidad puede resultar desconcertante. Se trata del vértigo, una sensación de movimiento que aparece incluso cuando la persona está completamente quieta.

Aunque suele confundirse con el mareo, ambas experiencias tienen características diferentes y reconocerlas es importante para identificar su origen y recibir el tratamiento adecuado.

Neil Shepard, audiólogo de Mayo Clinic en Minnesota, explica que el mareo suele relacionarse con una sensación de aturdimiento o pérdida del equilibrio, mientras que el vértigo implica una percepción de movimiento que no corresponde con la realidad.

Esta diferencia puede parecer sutil, pero resulta importante para comprender lo que está experimentando el paciente. Además, un primer episodio de vértigo puede generar preocupación debido a la intensidad de la sensación.

"Tener vértigo puede resultar muy inquietante, especialmente si nunca lo has tenido antes", añade Shepard.

Una de las causas más frecuentes del vértigo

Entre las distintas condiciones que pueden provocar vértigo, una de las más comunes es el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). Esta afección se caracteriza por episodios de sensación de movimiento que aparecen al realizar determinados cambios de posición.

Acciones cotidianas como sentarse, acostarse, inclinar la cabeza o girarse pueden desencadenar los síntomas. Aunque puede resultar incómodo, el VPPB suele responder favorablemente al tratamiento. Sin embargo, quienes ya lo han experimentado tienen una mayor probabilidad de volver a padecerlo.

Para entender por qué ocurre, es necesario conocer el funcionamiento del oído interno, una estructura fundamental para mantener el equilibrio.

"El VPPB es consecuencia de que unos diminutos cristales del oído interno estén fuera de su lugar. Los cristales hacen que uno sea sensible a la gravedad y ayudan a mantener el equilibrio" dice el doctor.

"Normalmente, una membrana de aspecto gelatinoso del oído mantiene los cristales donde deben estar. Si el oído sufre una lesión (a menudo por un golpe en la cabeza) los cristales pueden desplazarse a otra parte del oído".

Cuando estos pequeños cristales se desplazan, pueden provocar que el oído interno responda de manera inadecuada a determinados movimientos. Como consecuencia, la persona experimenta episodios de vértigo ante cambios de posición que normalmente no deberían generar esa sensación.

En algunos casos, especialmente entre adultos mayores, no es posible identificar una causa específica que explique el desplazamiento de los cristales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/3988-dea487f4.jpg Identificar el origen del vértigo es esencial para determinar el tratamiento más adecuado. (MAGNIFIC)

¿Cómo se diagnostica el vértigo?

Identificar el origen del vértigo es esencial para determinar el tratamiento más adecuado. Cuando existe sospecha de VPPB, los especialistas pueden recurrir a la prueba de Dix-Hallpike, una evaluación que permite reproducir los movimientos que habitualmente desencadenan los síntomas.

Durante el procedimiento, el médico coloca al paciente en una posición específica y observa si aparece vértigo acompañado de movimientos oculares involuntarios característicos. Esta respuesta suele confirmar el diagnóstico.

No obstante, cuando los resultados no son concluyentes, pueden ser necesarias otras evaluaciones.

"Si la prueba no ofrece resultados claros, pero el paciente tiene antecedentes de vértigo y sus síntomas son intermitentes, pueden utilizarse otras pruebas para detectar movimientos oculares involuntarios o para evaluar su capacidad de mantener el equilibrio", asegura.

"La fisioterapia y otras pruebas diagnósticas también pueden ser necesarias", agrega.

Estas evaluaciones permiten obtener una visión más completa de la condición del paciente y descartar otras posibles causas.

Tratamientos para recuperar el equilibrio

Una de las características favorables del VPPB es que, en la mayoría de los casos, puede tratarse mediante maniobras de reposicionamiento. Se trata de una serie de movimientos específicos de la cabeza que el médico realiza para ayudar a devolver los cristales del oído interno a una posición en la que dejen de provocar vértigo.

Muchas personas experimentan una mejoría significativa después de una sola sesión. Sin embargo, la desaparición de los síntomas no siempre significa que el problema no volverá a presentarse.

De acuerdo con la información de Mayo Clinic, aproximadamente el 50 % de las personas tratadas con éxito por VPPB vuelve a experimentar vértigo en el plazo de un año.

Como parte del tratamiento, el especialista puede enseñar al paciente a realizar las maniobras de reposicionamiento en casa, siempre siguiendo las indicaciones recibidas.

Si los síntomas no desaparecen después de varios días de intentar el procedimiento, pueden ser necesarios nuevos tratamientos y evaluaciones médicas.

Otras condiciones que pueden provocar vértigo

Aunque el VPPB es una de las causas más frecuentes, no es la única condición relacionada con esta sensación de movimiento. Existen otros trastornos del oído interno que también pueden afectar el equilibrio.

Entre ellos se encuentran:

Neuritis vestibular : es una afección que afecta el sistema vestibular, encargado de contribuir al equilibrio , y suele estar relacionada con una infección .

: es una afección que afecta el sistema vestibular, encargado de contribuir al , y suele estar relacionada con una . Laberintitis : implica una inflamación del oído interno que puede provocar vértigo y otros síntomas relacionados con la audición.

: implica una inflamación del que puede provocar y otros relacionados con la audición. Enfermedad de Ménière: es un trastorno poco frecuente del oído interno que puede ocasionar episodios de vértigo. Su causa exacta todavía no se conoce con claridad.

Estas condiciones pueden requerir abordajes diferentes y, en ocasiones, resultar más difíciles de tratar que el VPPB. Aun así, existen alternativas para controlar sus síntomas y evitar que interfieran significativamente en las actividades cotidianas.

¿Cuándo acudir al médico?

Experimentar vértigo no significa necesariamente que exista una emergencia médica, pero tampoco es una sensación que deba ignorarse, especialmente cuando aparece por primera vez o se repite.

Ante un episodio, lo recomendable es acudir al médico lo antes posible para recibir una evaluación y determinar qué está provocando los síntomas.

"Aunque no se trata de una urgencia médica, si una persona tiene un episodio de vértigo, debe acudir a su médico lo antes posible para que evalúe su condición", recomienda Shepard. "Es importante encontrar la causa subyacente del vértigo para poder tratarlo de modo eficaz".

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