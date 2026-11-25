Los jóvenes británicos tienen menos relaciones sexuales y practica más sexting, según un estudio publicado por The Lancet. ( SHUTTERSTOCK )

Uno de cada tres jóvenes británicos de entre 16 y 24 años nunca ha mantenido relaciones sexuales, una proporción que representa un aumento respecto a 2010, cuando la cifra era de uno de cada cinco.

Sin embargo, esta menor actividad sexual no significa que haya disminuido el interés por la sexualidad: el intercambio de imágenes íntimas y el consumo de pornografía forman parte de las prácticas habituales de las nuevas generaciones, según una encuesta publicada en la revista científica The Lancet.

El estudio, correspondiente a la cuarta edición de la Encuesta Nacional sobre Comportamientos Sexuales de los Británicos (Natsal), recoge las respuestas de 6,719 personas de entre 16 y 59 años. La investigación se realizó entre 2022 y 2024 y, por primera vez, incorporó un análisis de los comportamientos sexuales en internet.

Los resultados también muestran un descenso generalizado de la frecuencia de las relaciones sexuales entre los menores de 45 años. En la actualidad, los británicos tienen un promedio de dos encuentros sexuales al mes, frente a los cuatro registrados en 1990.

En contraste, las interacciones sexuales digitales tienen una presencia importante entre los más jóvenes. Casi la mitad de las personas de 16 a 24 años afirma haber enviado o recibido imágenes de contenido sexual a través del teléfono móvil durante los últimos 12 meses.

La práctica alcanza al 47 % de las mujeres y al 43 % de los hombres de ese grupo de edad.

El consumo de pornografía también está extendido, especialmente entre los menores de 35 años. Aproximadamente la mitad de las mujeres jóvenes y casi nueve de cada diez hombres de ese rango de edad reconocen haber consumido este tipo de contenido.

Al considerar todos los grupos de edad, el 37 % de las mujeres y el 81 % de los hombres encuestados afirma haber visto pornografía durante el último año.

Te puede interesar Siete claves para disfrutar de una vida sexual saludable

Un cambio en los hábitos sexuales

Aunque la investigación identifica una transformación en la manera en que los jóvenes viven su sexualidad, sus causas todavía no están claras.

Los autores apuntan a varios factores que coinciden con esta tendencia, entre ellos el aumento de los problemas de salud mental, la disminución del consumo de alcohol y unos estilos de vida cada vez más vinculados al entorno digital.

También señalan que la pandemia de covid pudo haber acentuado estos cambios. Las restricciones y el distanciamiento social redujeron las oportunidades de mantener encuentros presenciales, mientras que las actividades sexuales en línea adquirieron mayor protagonismo.

La investigación, que forma parte de una serie de estudios realizados periódicamente desde 1990, ofrece así una mirada a la evolución de los comportamientos sexuales en Reino Unido y plantea nuevos interrogantes sobre cómo las transformaciones sociales y tecnológicas están cambiando la intimidad entre las generaciones más jóvenes.