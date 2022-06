Errores comunes al usar protector solar

Está claro que hay que usar protector solar para mantener a la piel protegida de los rayos UV. Sin embargo, aquí te listamos 3 errores comunes al usar este producto ¡Toma nota!

Usas muy poco: este es un gran error. Si quieres cubrir tu rostro y tu cuerpo, lo recomendable es usar el equivalente en crema al tamaño de una pelota de golf. Si pasas todo el día al aire libre, en la playa o la piscina, deberías aplicarlo cada tres horas.

Falsa alergia: si notas erupciones, no significa que sea una alergia. De hecho, mayoritariamente se debe a que te has aplicado poco, que ha caducado o que et olvidaste volver a colocarte el producto.

Sólo en la cara: este es otro error común. Debes aplicarlo en todo el cuerpo, incluso las áreas que quedan cubiertas por la ropa. Lo ideal es aplicarlo apenas sales de la ducha, para así no olvidar ningún sector.