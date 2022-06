Tips para no picar en exceso cuando trabajas en casa

Hay muchas situaciones del teletrabajo que suponen comodidad, como el simple hecho de hacerlo desde casa y tener mucho más a mano y controladas muchas situaciones. Sin embargo, también acarrea sus complicaciones.

El picar entre horas es uno de esos problemas a evadir. Si se abusa de esta conducta, puede desencadenar problemas y transgresiones dietéticas con malas consecuencias.

Reducir este consumo descontrolado es necesario para evitar grasas saturadas, azúcares refinados y sal. Esto no quiere decir que no puedas comer un snack de vez en cuando, pero si que debes observar que no se haga rutinario.

Cómo evitar el picar en el teletrabajo

La mejor opción es una planificación semanal, por escrito, de todas las comidas diarias, incluyendo los almuerzos y meriendas. De esta manera, puedes planificar la lista de compras, educir la presencia de alimentos procesados y eliminar los ultraprocesados.

Un consejo: ve a comprar luego de comer, ya que si vas con hambre es posible que escojas mayor cantidad de alimentos innecesarios.

Las opciones picar de una forma saludable para la jornada laboral son: fruta fresca, principalmente; frutos secos, cereales de grano entero; yogures; pan integral con tomate o palta y aceite de oliva virgen extra. Respecto a las bebidas a tomar entre horas, lo mejor es el agua y evitar aquellas con azúcares como los refrescos o jugos de caja.