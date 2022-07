Hábitos nocturnos que pueden aumentar el peso

Muchas personas terminan ganando kilos de más por culpa de ciertos hábitos. En este caso hablaremos de algunos hábitos nocturnos. ¡Toma nota para evitarlos!

No te cepillas los dientes: cepillarte los dientes antes de ir a dormir puede frenar el antojo de ir a comer algo y frenar el impulso.

No cenas en la mesa: al cenar mirando una película, no prestas atención a lo que comes y el mensaje que el estómago envía al cerebro es confuso, pudiendo demorar más en entregar el mensaje de saciedad.

Pantallas: si abusas del uso de las pantallas antes de ir a dormir, puede puede alterar la producción de melatonina, hormona responsable de regular el sueño. Un sueño poco saludable también ayuda a subir de peso.

Picantes: los picantes y las frituras tienen gran cantidad de calorías que no van a quemarse durante la noche, a la vez que aportan demasiada grasa.

No cenas: el estómago entra en una especie de modo de reserva y el metabolismo se pone mucho más lento para evitar el consumo energético, lo que hace que no quemes grasas. Además, te despertarás con más hambre y comerás de más.