Cómo afeitarte correctamente según tu tipo de piel

A la hora de afeitarte el rostro, no es lo mismo hacerlo de cualquier manera. Todo radica en el tipo de piel que tengas. Por eso aquí te listamos los consejos definitivos para afeitarte correctamente.

Piel con acné: tiene las mismas características que la piel grasosa. Elige un gel para afeitar que remueva la suciedad y la grasa, haz pasadas ligeras y suaves sin presionar demasiado.

Usa siempre un humectante liviano luego de afeitarte para que la piel descanse. Lava siempre tu rostro antes de dormir.

Piel sensible: usa un gel que no reseque la piel. Esto suavizará el vello y evitará lastimaduras. Revisa las navajas de tu afeitadora y ten cuidado que no estén desafiladas. Haz pasadas suaves y ligeras a favor del vello.

Piel seca: lava tu rostro con un exfoliante. No uses jabón en barra porque reseca la piel. Usa un gel para afeitar que sea humectante, pero sin jabón. Haz pasadas ligeras y firmes.