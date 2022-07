Razones por las que no debes usar lentes de contacto sin receta

Muchas personas escogen los lentes de contacto por sobre los lentes tradicionales. Lo cierto es que son muy seguros, siempre que se usen con una receta y prescripción médica. Si se usan sin prescripción, pueden traer muchos problemas.

Para usar lentes de contacto, sólo debe hacerse por recomendación de un médico oftalmólogo. Será él quién determine cuál es la mejor alternativa para los problemas de la vista.

Si se usan los lentes sin prescripción, las posibilidades de lesiones o infecciones aumentan considerablemente. Aquí listamos algunos de los riesgos que acarrea.

Abrasión de la cornea: al no estar formulados para el paciente, pueden rayar por accidente la capa externa del ojo, provocando una abrasión corneal con enrojecimiento, dolor, sensibilidad a la luz, sensación de tener un objeto dentro del ojo y secreción.

Úlceras: pueden ser consecuencia de la abrasión corneal, pero también puede tener otros orígenes como una infección. Se presenta como un punto blanco en el iris y se pueden tratar, pero la cicatriz puede causar una afectación permanente en la visión. En determinados casos se requiere un trasplante de córnea para reparar el daño.

Infecciones: pueden aparecer infecciones como la queratitis, que puede ser muy grave. Algunos materiales, además, pueden estar hechos de sustancias tóxicas.

Conjuntivitis alérgica: provocada por ácaros, hongos, polen y otros agentes, también puede ser producida por el mal uso de los lentes de contacto.

No uses lentes de contacto sin prescripción. Si el médico te los prescribe, lava siempre tus manos antes de manipularlos o colocártelos. Límpialos y desinféctalos según las indicaciones del médico. No duermas con los lentes puestos y quítatelos antes de sumergirte en piscinas, lagos, el río o el mar.