Cada vez le cuesta más a los empleados desconectarse del trabajo

Las vacaciones son el momento ideal para despejar la cabeza, cambiar la energía y dejar de lado el trabajo. Sin embargo, a muchos empleados les está costando más de la cuesta. En concreto, la mitad de las personas no puede desconectarse del todo, según un reciente estudio.

La encuesta llevada adelante por Fishbowl de Glasdoor reveló que el 54% de los encuestados no puede desconectarse del todo de sus tareas laborales, incluso en vacaciones. Ante la pregunta “¿Cree que puede desconectarse completamente del trabajo cuando se toma un tiempo libre remunerado (PTO)?”, el 54% respondió No o No estoy seguro.

Las razones parecen ser varias: en primer lugar, la cultura laboral del siempre activo hace sentir que el tiempo libre es pérdida de tiempo. Otros empleados sienten que tras el receso, no vuelven como antes y eso los retrasa en su avance profesional.

Y a tí, ¿Cómo te resulta?