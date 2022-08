Microondas: cuáles recipientes puedes introducir y cuáles no

El plástico y el aluminio no deberían estar adentro del microondas. ( FREEPIK )

No todos los recipientes son aptos para utilizar en el horno microondas. Aquí te contamos cuáles usar y cuáles no para no arruinar el horno, el recipiente y tu plato. ¡Toma nota!

El plástico, por regla general, y el aluminio no deberían estar adentro del microondas. El papel tampoco se lleva demasiado bien con la temperatura que se produce adentro del microondas.

Hay excepciones con algunos recipientes plásticos: por ley se debe informar qué tipo de plástico es el que conforma el recipiente. Si la indicación es un número cinco dentro de un triángulo, estamos hablando de polipropileno y es apto para microondas.

Las bandejas take away de madera de abedul, de álamo o de caña de azúcar son aptas para recalentar en microondas. El microondas calienta con más facilidad aquello que lleve agua, como la madera que es un material orgánico y lleva agua. Por eso también aumenta su temperatura, se dilata y deforma.