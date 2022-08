Así puedes abrir una lata sin abrelatas

Imagínate esta situación: quieres abrir una lata, pero no tienes el abrelatas, ya sea porque no lo encuentras, porque lo perdiste o porque aún no lo compraste. Pues aquí te decimos cómo abrirla con un truco muy sencillo.

En primer lugar, da vuelta la lata y frotala con suficiente energía sobre una superficie áspera y plana como puede ser el concreto.

En segundo lugar, gírala nuevamente y haz presión desde ambos lados. La tapa se abrirá de golpe y podrás retirarla con cuidado para no cortarte.

Y tú, ¿conocías este truco?