Errores más comunes del uso del cloro

El cloro es un producto excelente para la limpieza, pero si se usa de manera inadecuada puede dañar objetos y superficies de manera permanente. Aquí hablamos de los errores más comunes al usar el cloro.

Madera: es ideal no usar cloro, puesto que por su textura porosa, la madera lo va a absorber y la puede deformar.

Acero inoxidable: no uses cloro en el acero inoxidable, puesto que es un agente corrosivo y puede desgastarlo.

Granito o mármol: es ideal evitar el uso del cloro porque aunque sean muy resistentes, son superficies porosas que pueden mancharse y quedar opacas.

Pantallas: nunca laves ni el teléfono celular ni ninguna pantalla con cloro, porque podría dañar tanto la pantalla como el equipo si es que ingresa por alguna abertura.

Juguetes: no uses cloro para desinfectar los juguetes de los más chicos, porque no es sencillo enjuagarla y el riesgo de que se ingiera es muy alto.