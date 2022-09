Insomnio: cuándo ir al médico

El insomnio es un problema tanto para iniciar el sueño, para mantenerlo o incluso cuando te despiertas antes de lo deseado. Puede suceder en episodios aislados o en épocas puntuales pero aquí hablaremos de cuándo debes acudir al médico.

Para hablar de insomnio, deben establecerse ciertos patrones: que esto se repita al menos tres veces a la semana, puesto que si pasa de vez en cuando no estamos hablando de un trastorno de insomnio propiamente. Si en cambio, sucede esto y es habitual, es un insomnio crónico.

Pero entonces, ¿cuándo hay que acudir al médico? Siempre que afecte a la calidad de vida. Si el insomnio te está afectando en el día a día, es momento de acudir a un profesional.

¡No te automediques! Esto puede tener consecuencias más graves como que el trastorno se cronifique e incluso empeore. Lo ideal es que un especialista dicte un tratamiento para poder combatirlo.

Generalmente se aborda una terapia cognitiva-conductual para tratar el insomnio, que consiste en algunas sesiones con un profesional experto en la técnica, que marca pautas específicas que pueden no incluir farmacos.

Presta atención a las normas higiénicas del sueño como no tomar café por las noches, tratar de ir a dormir y despertar todos los días al mismo horario, no abusar de las pantallas por la noche, no cenar demasiado pesado y tratar de hacer ejercicio por las mañanas.