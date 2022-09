Consejos para el cuidado de tu voz

Hay muchas personas que tienen una afonía recurrente. Ya sea que uses la voz para trabajar o no, lo importante es cuidar tus cuerdas vocales para, entre otras cosas, evitar esa afonía o ronquera.

Por si no lo sabías, la laringe es un órgano sexual secundario. Esto es porque u maduración coincide con la etapa de la pubertad y, en consecuencia, la voz es un importante carácter sexual secundario.

Aquí te damos algunos consejos para cuidar tu voz ¡Toma nota!

No hables en exceso: lo recomendable es no hablar más de cuatro horas seguidas ni cantar más de dos horas.

Cigarrillo y alcohol: independientemente de que son nocivos para la salud en general, el exceso de tabaco afectará a tu voz y si lo combinas con el alcohol puede ser aún peor.

No grites: intenta no hablar en lugares muy ruidosos y no fuerces tu voz, porque exigirás de más tus cuerdas vocales.

Duerme bien: descansa ocho horas diarias. Durante el sueño, el cuerpo se regenera y es necesario para todos los órganos, incluyendo la laringe y las cuerdas vocales.

Hidratación: bebe abundante agua, pero principalmente hazlo cuando comes, luego de ingerir café y ácidos. Estos deshidratan a la mucosa, que necesita agua para seguir funcionando correctamente.

Buena higiene bucal: tanto si trabajas con tu voz como si no, una buena higiene bucal siempre es necesaria para tu voz y tu salud.