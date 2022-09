Remedios naturales para evitar que tu gato ataque las plantas

A los gatos les atraen las plantas, esto es normal e instintivo. Aquí te listamos algunos remedios naturales, completamente inofensivos, para que no se acerquen y puedas mantener tus plantas saludables.

Pimienta: con algunos granos de pimienta en la tierra bastará para que el gato no se acerque. En concreto, a los gatos no les gusta el aroma de la pimienta. Si optas por usar pimienta molida, no abuses.

Usa limón: al igual que la pimienta, el limón les desagrada bastante. Puedes colocar un recipiente con algunas rodajas de limón en la maceta de tu planta, pero ten cuidado de no arrojar directamente el jugo porque puede cambiar el pH de tu planta y dañarlas.

Plantas específicas: así como algunas plantas los atraen, otras directamente los repelen. Puedes colocar lavanda, tomillo o romero alrededor de las plantas que si les gustan. Su aroma los ahuyentará y ya no se acercarán.