En qué momento no se debe recalentar el arroz

Aprovechar las sobras del arroz y reutilizarlo es una práctica habitual. Bien se puede recalentar un plato o reutilizar el arroz para una nueva receta, como una rápida tortilla. Sin embargo, en algunos casos específicos, es totalmente desaconsejable.

Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), el problema no es el recalentamiento en sí, sino que hay que observar la forma en la que se almacenó antes de recalentarlo.

Si dejas el arroz cocido a temperatura ambiente, incluso dejándolo menos de dos horas, hace que no sea seguro para comer. Es que el arroz crudo puede contener esporas de Bacillus cereus, las cuales pueden sobrevivir aun al proceso de cocción. Cuanto más tiempo se deja el arroz cocido a temperatura ambiente, es más peligroso consumirlo.

Cuando el arroz se deja reposar a temperatura ambiente, las esporas pueden convertirse en bacterias. Estas bacterias se multiplican y pueden producir toxinas que provocan vómitos o diarrea.

Por caso, en los Estados Unidos, la intoxicación alimentaria de tipo emético por B. cereus es muy común y se debe al consumo del arroz frito.

Lo recomendable es servir el arroz tan pronto se lo ha cocinado. De no ser posible, hay que enfriarlo rápidamente, de manera ideal dentro de una hora y debe guardarse en el refrigerador por no más de un día hasta que se vuelva a calentar. No se debe recalentar el arroz más de una vez.