Aceite de oliva vs. mantequilla: por qué es mejor

Las grasas son necesarias para el cuerpo, lo importante es consumir grasas insaturadas, que son las consideradas buenas y saludables. El aceite de oliva, a diferencia de la mantequilla, tiene grasas monoinsaturadas e insaturadas. La mantequilla, por su parte, tiene grasas saturadas.

Según la Fuente de Nutrición de Harvard, las grasas insaturadas se consideran beneficiosas porque mejoran los niveles de colesterol en la sangre, alivian la inflamación, estabilizan el ritmo cardíaco y desempeñan otras funciones saludables.

Al contrario, consumir demasiadas grasas saturadas puede hacer que aumente el colesterol LDL en la sangre, el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

“Comer grasas buenas en lugar de grasas saturadas reduce el colesterol LDL y mejora la relación entre el colesterol total y el colesterol HDL “bueno”, lo que reduce el riesgo de enfermedad cardíaca”, agrega Harvard.

Con tan solo reemplazar 10 gramos por día de grasas obtenidas de mantequellas o mayonesas por la misma cantidad de aceite de oliva podría reducir el riesgo general de muerte y enfermedad hasta en un 34%, según un estudio publicado en enero de este año en el Journal of the American College of Cardiology.

