Las cosas que deberías evitar en un bar

Una experimentada bartender con más de 19 años de carrera acaba de hacerse viral al compartir cinco cosas que los clientes deben evitar a la hora de ir a un bar.

Se trata de errores muy comunes que, según la tiktoker Shelly, pueden arruinar la experiencia. ¡Mira!

1 - Evitar la cerveza de barril: según Shelly, el consejo es observar el bar y la limpieza del baño. Si el lugar está sucio, es posible que tampoco le den mantenimiento a las líneas de cerveza, por lo que puede haber polvo y moho en tu trago.

2 - Evita los lotes: “Si están anunciando que ese lote de cócteles es una margarita Patrón, ¿sabías que todo lo que tenían que hacer era agregar una botella de Patrón a todo el lote, y pueden llamar a todo el lote margarita Patrón?” explicó Shelly.

3 - No consumas la fruta: si te agregan una rodaja de limón o de naranjas en tu trago, no deberías consumirla. El nivel de alcohol en el cóctel promedio no es suficiente para esterilizar el vaso y si el cantinero manejó efectivo y luego tomó la fruta sin usar guantes o lavarse las manos, no es una fruta segura.

4 - No trates mal al mesero: es un consejo que, según Shelly, evitará que éstos arruinen tu bebida.

5 - Jamás desatiendas tu bebida: esto es para evitar que algún tipo de acechador pueda agregarle alguna droga a tu trago. “La cantidad de veces que he llamado a la policía por personas que han drogado una bebida tan sutilmente”, dijo Shelly.