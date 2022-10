Pole dance: por qué es beneficioso

¿Te parece que el pole dance podría ser demasiado extremo para ti? Pues es uno de los mitos que comenzaremos a derribar en este artículo.

Lo cierto es que es uno de los entrenamientos más completos en materia fitness y hay varias modalidades, por lo que tranquilamente puedes encontrar la que mejor se adapte a ti.

Originalmente, el pole dance se usó como un pilar gimnástico y un elemento más para la práctica de yoga y el crecimiento de la masa muscular.

Es una actividad que permitirá ganar fuerza en los músculos, mayor flexibilidad y resistencia, mejor coordinación, equilibrio, agilidad, una notoria mejora de la autoestima y un consecuente mejor estado de ánimo.

Hay muchos estilos como los que combinan técnica y baile u otros como el Pole Sport que se centra en la técnica. En el caso del Pole exotic, este se realiza con tacos.

Si aún no lo has practicado, debes saber que incluso para principiantes es fácil y te adaptarás rápido. No es impedimento la edad, ni la contextura, el sexo o no haber hecho deporte antes.

Y tú, ¿te animas al pole dance?