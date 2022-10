Pan de hot dog sobrante: cómo reutilizarlos

Hay varias formas de aprovechar el pan de hot dog sobrante para no tirarlo. ( SHUTTERSTOCK )

Has preparado un almuerzo en tu casa y han comido hot dogs, pero luego te has dado cuenta que te ha sobrado bastante pan. Aquí te diremos cómo aprovecharlo para no tirarlo. ¡Toma nota!

Crutones: son ideales para sopas y ensaladas y se preparan muy fácil. Corta el pan en cubos, echa un poco de aceite de oliva y tus condimentos favoritos y lleva al horno hasta que queden bien crujientes.

Tostadas francesas: corta el pan en cuartos. Prepara una mezcla de un huevo, media taza de leche, un poco de azúcar, un chorizo de extracto de vainilla y una pizca de sal. Sumerge el pan en esta mezcla y fríelos hasta que estén dorados.

Migas: espolvorea las migas sobre tus carnes y verduras asadas, sobre pasta, ensaladas, sopas y cualquier otro plato para darle un toque crujiente. Hornea las migas previamente 15 minutos en una bandeja.