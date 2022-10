Qué debes saber sobre las cremas depilatorias

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

A la hora de planificar una depilación, hay varias técnicas. Aquí hablaremos sobre las. Mira qué debes conocer a la hora de escoger esta opción. A favor: No causa dolor: es una alternativa para aquellas personas que padecen mucho otros métodos más dolorosos como la cera o el afeitado. Lascontienen químicos alcalinos que atacan la queratina del vello haciendo que se desprenda de la piel y que pueda ser eliminado fácilmente con agua. Dura más que con una cuchilla: el depilado dura más que el afeitado con cuchilla, pudiendo durar hasta diez días. A atender: Puede irritar la piel: esto se debe a los químicos que contienen las cremas. Prueba primero en una pequeña zona del cuerpo antes de la primera aplicación. Si se te irrita, evita por completo este método. Ten cuidado con la zona genital: no todas las cremas son aptas para esta zona. Es por esto que debe estar expresamente indicado en el envase. Si se indica para su uso, de todas formas manten la crema alejada de las membranas mucosas. Para la cara: hay que usar una crema específica para el rostro, por lo cuál no deberías usar la misma crema depilatoria que en el resto del cuerpo. Cómo usar la crema depilatoria paso a paso: Lava, limpia y seca previamente la zona que vas a depilar. Aplica y deja que haga efecto, según el tiempo indicado en el envase. Luego retira el vello con la espátula que viene en el envase. Enjuaga el resto de la crema cuidadosamente con agua. Luego usa una crema hidratante suave para restaurar la capa protectora natural de la piel.