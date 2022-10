Principales diferencias entre melancolía y nostalgia

La melancolía y la nostalgia tienen diferencias y no son los mismos sentimientos o emociones. ( PEXELS )

¿Escuchaste alguna vez el concepto saudade? Es una palabra propia del portugués que no tiene una traducción literal al español, pero que podría estar emparentada a dos palabras en el idioma castellano: nostalgia y melancolía.

Sin embargo, la melancolía y la nostalgia tienen diferencias y no son los mismos sentimientos o emociones. Aquí hablamos de estas diferencias.

Al hablar de la melancolía, hablamos de un estado anímico permanente, vago y sosegado, de tristeza y desinterés, que surge por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia.

La nostalgia, por su parte, es un sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo queridos.

Ambos conceptos hablan sobre una revisión del pasado, una sensación de anhelo y tienen que ver con el extrañar, sin embargo no son lo mismo. La melancolía suele vivirse como algo desagradable o triste, pero la nostalgia no tiene por qué ser así, puesto que puede vivirse de forma más amena.

Por caso, se puede sentir melancolía por algo que se desea tener y nunca se ha tenido, por ejemplo, o echar de menos algo que sigue ahí, pero que está lejos, como sucede en el duelo migratorio. En el caso de la nostalgia, se piensa en algo que ya no se tiene, incluso aunque no se viva como una pérdida. Se siente nostalgia por un recuerdo pasado o alguien que ya no está, eventos o personas que generaron felicidad.

En el caso de la nostalgia, no necesariamente hay pena e incluso es, a su manera, una emoción más agradable. Se puede anhelar algo, pero la sensación es agradable y puede generar honor, orgullo y agradecer por algo del pasado.

Desde ya que cada persona vive estos sentimientos a su manera. Aquí sólo hemos intentado diferenciar algunas cuestiones básicas de cada uno de ellos.