¿Conoces los beneficios de la esponja de luffa?

En los últimos años, las esponjas de luffa se han puesto nuevamente de moda. Son productos que se usan desde hace muchísimos años, pero recientemente se han vuelto tendencia a la hora de hablar de rutinas de skincare.

Se trata de esponjas vegetales que tienen muchos beneficios cuando se usan y conservan adecuadamente. La luffa es el fruto de dos variedades de plantas trepadoras de la familia de las cucurbitáceas, originarias de países asiáticos, pero que, en la actualidad, se cultivan en numerosos lugares del mundo.

Esponjas de luffa

A diferencia de las esponjas sintéticas, son sustentables y biodegradables. Sus fibras son duras y resistentes, pero con el agua adquieren la suavidad justa para usarse sobre la piel sin dañarla.

Es un exfoliante natural, debido a la acción de sus fibras. Ayuda al proceso natural de regeneración celular de la dermis.

Logra una limpieza profunda, el efecto exfoliante de las fibras puede contribuir a mejorar determinadas afecciones dérmicas frecuentes como acné, puntos negros o pelos enquistados.

Eficaz a la hora de tratar puntos en los que la piel adquiere un anormal grosor formando durezas o callos. Incidir con la esponja en estas áreas favorece la descamación, contribuyendo a reducirlas.

Úsalas sólo sobre el cuerpo y no para limpiar alguna otra superficie. No recurras a una esponja de luffa si tienes una piel extremadamente sensible, irritada o con heridas.

Humedece la esponja con abundante agua templada. Puedes poner sobre ella el producto que desees, pero vuelve a humedecer antes de pasarla por la piel así las fibras se impregnan del producto.