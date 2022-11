Estos alimentos no te conviene guardarlos en la nevera

Aquí te listamos los alimentos que no deben guardarse en la nevera. ( FREEPIK )

No todos los alimentos deben guardarse en la nevera. Con algunos, aunque no esté recomendado, no habrá problemas, pero con otros puede ser incluso hasta perjudicial, variando sus propiedades, su textura, aroma y sabor.

Un claro ejemplo es el de los tomates. Pese a que son perecederos, tardan un tiempo en quedarse malos. Sin embargo, ponerlos en la heladera hace que el frío altere su proceso de maduración y consecuentemente su aroma y sabor. Debes guardarlos fuera, en un lugar seco y oscuro.

Jamón serrano: aunque puede estar refrigerado, en la nevera pierde sus cualidades. Lo ideal, nuevamente, es guardarlo en un lugar seco, fresco y oscuro.

¿Y el chocolate? De igual manera, al guardarlo en la heladera puede perder intensidad. En este caso, otra vez, lo más recomendado es guardarlo en un lugar fresco y alejado de la luz.

