Todo lo que debes saber sobre el yogur de origen vegetal

Si te gusta el yogur, pero tienes alguna intolerancia a la lactosa o simplemente estás llevando adelante una dieta vegana, los yogures de origen vegetal son una gran alternativa.

Lo primero que debemos decir es que son perfectamente saludables, pero su valor nutricional no es igual al yogur tradicional.

En general, los yogures de origen vegetal se elaboran a partir de bebida de soja, almendra o coco, aunque no presentan un proceso de fermentación. En su proceso se añaden varios aditivos para mejorar la textura.

Tienen una buena digestibilidad, no tienen grasas y generan una gran sensación de saciedad. Tienen minerales de calidad, como el calcio, aunque en un nivel inferior al yogur tradicional. Por otro lado, los betaglucanos de la avena, que a veces es base para yogures vegetales, tendrían injerencia para reducir el colesterol malo o LDL.

No contienen probióticos, que sí tienen los yogures tradicionales y son las bacterias que ayudan a la función intestinal y a la salud en general.

Sus proteínas también son reducidas y no son de alto valor biológico, porque no contienen todos los aminoácidos esenciales ni con una buena puntuación en cuanto a digestibilidad. Ayudan a cubrir los requerimientos diarios, pero no son una buena fuente principal.