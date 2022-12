Qué hacer cuando el acné se transforma en una herida

Trata de no hacer nada que la infecte o deje cicatriz. ( FREEPIK )

No se recomienda reventar las espinillas o granitos, pero si lo hiciste y se convirtió en una herida, trata de no hacer nada que la infecte o deje cicatriz. Aquí te decimos qué hacer.

Desinfectar en profundidad la zona afectada: Procura dejar la menor cantidad de cicatrices posible. Desinfecta bien para evitar que penetren los gérmenes y la suciedad. Como la herida está abierta, usa jabón facial, puesto que el alcohol te quemará.

Antibióticos tópicos: si la infección se extendió, es necesario el tratamiento con cremas antibióticas para prevenir una mayor infección y procurar la cicatrización de heridas. No todos los tipos de piel lo necesitan, por lo que si necesitas este tipo de tratamiento, habla con tu dermatólogo.

Aplica una pequeña cantidad de aloe vera: será un tratamiento menos agresivo. Puedes aplicar ciertas cremas para este fin, que contienen el cicatrizante natural aloe vera. Si tienes estas plantas en casa, también puedes untar un poco de la pulpa una vez que la herida haya cicatrizado.

No quites la costra: si la herida se ha cerrado y la piel está expuesta, no intentes quitar la costra. Dejar+a una cicatriz y la herida puede volver a exponerse a una infección.

Come bien: si sus heridas tardan mucho tiempo en sanar, es posible que su dieta no esté proporcionando suficientes nutrientes y que tu cuerpo no esté funcionando correctamente. Además, debes beber suficiente agua para que tu piel brille más. Si tarda mucho en sanar incluso después de cambiar tu dieta, habla con tu médico para descartar otros problemas de salud.