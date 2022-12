Cómo lavar los peluches de tus niños

Los niños juegan con peluches, es costumbre; pero también es cierto que los peluches juntan fácilmente suciedad, alérgenos, gérmenes y bacterias. Aquí te contamos cómo desinfectar tus peluches correctamente.

Lee las instrucciones: algunos tienen instrucciones específicas de lavado como, por ejemplo, que no pueden ser introducidos en el lavarropas. No quites la etiqueta con las indicaciones porque pueden ser importantes para no arruinar el juguete.

Prepáralo: puedes aspirarlo previamente y tratar sus manchas, si es que la tuviera. Durante el lavado, puedes colocarlo dentro de una bolsa de red para ropa antes de introducirlo en el lavarropas. Puedes, además, elegir un ciclo de lavado delicado y añadir un producto desinfectante a tu detergente habitual.

Secado: puedes secarlo al aire libre o en la secadora, dependiendo de tus necesidades. Si es específicamente delicado, puedes ponerlo en una toalla blanca limpia para eliminar la humedad y luego colgarlo con pinzas de ropa para que se seque.