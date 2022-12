Fiestas: cómo comer correctamente y evitar los excesos

Diciembre suele estar marcado por el exceso. Pero por difícil que parezca, es posible sumarse a la celebración manteniendo una adecuada salud y nutrición y adoptando hábitos que contribuyan al bienestar físico y emocional.

Rutina de ejercicios: en días como estos puedes estar más ocupado con el trabajo, compromisos familiares, y salir con amigos. Es posible que sientas que no tengas tiempo para hacer un entrenamiento completo en el gimnasio, pero sigue tomando caminatas ligeras o trotando hasta que su cuerpo se acostumbre a la actividad física nuevamente.

Controla tu comida: en lugar de rechazar rotundamente la comida que se sirve en las fiestas, puede seguir los siguientes pasos. No repetir ni comer el mismo plato hasta que se caiga. Además, come despacio para evitar saturar demasiado tu cuerpo y ayudarte a sentirte lleno más rápido. O come algo saludable antes de irte para no tener hambre.

Reduce el consumo de alcohol: mucho alcohol es dañino para el organismo, por lo que se debe tener cuidado de no exceder la cantidad de alcohol consumida.

Nuevas recetas: puedes elegir alternativas saludables como a la plancha o al vapor. Una opción es acompañar tu proteína con verduras y frutas de postre. No te saltes las comidas. No sólo no adelgazarás como algunos piensan, sino que además es malo para la salud porque el hambre hace que comas en exceso y el alcohol actúa más rápido

Bebe agua durante el día: además de los hábitos, se recomienda beber agua entre sesiones de bebida para reducir la embriaguez y las resacas al día siguiente.

Descanso: si bien es importante compartir este día con sus seres queridos, también necesitas descansar y relajarte con regularidad. Puedes meditar, hacer ejercicios de respiración, dibujar, escribir o andar en bicicleta.