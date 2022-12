Cómo estar hidratado en todo momento

Es importante llevar una hidratación adecuada, principalmente en zonas de climas cálido. Esto ayuda a mantener un equilibrio hídrico adecuado (entre el agua que se bebe y el agua que se pierde a través del sudor, la orina y la respiración) y promueve un rendimiento mental y físico óptimo.

También es importante que sea saludable y el líquido no provenga de gaseosas o jugos azucarados que no brindan una hidratación eficiente, agregan aditivos o azúcar y no aportan calorías. El agua da sensación de saciedad y es la bebida más saludable en cualquier época del año, ya sea agua del grifo, mineral o mineralizada.

A altas temperaturas y durante la actividad física, se pierde agua por el sudor, aumentando la necesidad de beber agua. Aquí hay algunos consejos para mantenerse hidratado en todo momento.

- Los refrescos no hidratan debido a su contenido de cafeína, y menos las bebidas alcohólicas.

Puedes preparar tus propias bebidas refrescantes. Prueba agregar jengibre, canela en rama, semillas de cardamomo y más para crear yu propio refresco con sabor.

Asegúrate de seguir las recomendaciones diarias bebiendo un vaso de agua cada 2 horas desde que te levantas hasta que te acuestas.

La práctica botella de agua es una buena alternativa. Llévala siempre contigo.

El agua también se encuentra en los alimentos, por eso es importante incluir en la dieta frutas, verduras, jaleas y sopas frías.