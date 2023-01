Qué hacer para que mi cachorro deje de morder todo

Es normal que los cachorros muerdan y chupen objetos mientras están en la etapa de dentición. Sin embargo, es importante enseñarles a los cachorros a controlar su comportamiento de masticación y evitar que muerdan objetos que puedan dañar o ser peligrosos para ellos. Aquí hay algunas sugerencias para ayudar a su cachorro a dejar de morder todo:

Proporciónale juguetes adecuados: dale a tu cachorro juguetes específicos para masticar, como huesos de goma o juguetes de goma dura, para que pueda satisfacer su necesidad de masticar de manera segura.

Redirija la masticación: si tu cachorro comienza a masticar algo que no debe, intente redirigir su atención a un juguete apropiado para masticar.

Usa una voz firme y firme para decir "no": si tu cachorro no responde a la redirección, use un tono de voz firme y firme para decir "no" y aleje al cachorro del objeto.

Dale tiempo y atención adecuados: asegúrate de darle a tu cachorro tiempo y atención adecuados y fija un horario para jugar y entrenar para ayudar a desgastar su energía y evitar que se aburra.

Utiliza un spray de agua: si tu cachorro sigue masticando objetos indeseados, puedes utilizar un spray de agua fría para interrumpir su comportamiento y enseñarle a evitar esos objetos.

Consulta a un veterinario o entrenador: si tu cachorro tiene un comportamiento de masticación persistente o si no está seguro de cómo manejarlo, consulta a un veterinario o entrenador profesional para obtener más consejos y asesoramiento.