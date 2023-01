Estos son los tipos de obesidad que afectan a la población general

A la hora de hablar de obesidad, hablamos de diferentes tipos y también de diferentes tratamientos. ¡Toma nota!

Cerebro hambriento: este tipo de obesidad hace que las personas no tengan ningún tipo de saciedad pese a que comen de manera excesiva. El cerebro, por alguna razón, no recibe el mensaje de que el estómago está lleno y se come de más.

Intestino hambriento: la persona se sacia pero vuelve a tener hambre al poco tiempo, comiendo entre comidas y generalmente alimentos poco saludables. Esto es por una falla en la comunicación entre el estómago y el cerebro.

Hambre emocional: estamos hablando de aquellas personas que comen de más al estar tristes, estresados, alegres o aburridos. La relación se establece entre las emociones y las ganas de comer.

Metabolismo lento: es el tipo de obesidad más habitual en la sociedad de hoy en día. Se trata de quienes no son capaces de quemar las calorías ingeridas que se corresponden con su peso, su talla o sexo.

Cualquiera de estos cuatro tipos de obesidad requieren un abordaje multidisciplinario, con el seguimiento de médicos clínicos, nutricionistas y un especialista en salud mental.

Y tú, ¿conocías estos datos?