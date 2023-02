Los errores más comunes al manipular alimentos

Manipular alimentos de manera adecuada es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Estos son los errores más comunes a la hora de manipular alimentos.

No lavarse las manos: Las manos deben lavarse con agua tibia y jabón antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño, toser o estornudar, o después de cualquier otra actividad que pueda contaminar las manos.

No limpiar las superficies: Las superficies de trabajo, los utensilios y los equipos de cocina deben limpiarse con frecuencia para evitar la contaminación cruzada. Utilice una solución de limpieza adecuada y asegúrese de enjuagar completamente las superficies después de limpiarlas.

No cocinar los alimentos adecuadamente: Los alimentos deben cocinarse a la temperatura adecuada para matar los gérmenes y las bacterias. Utilice un termómetro de alimentos para asegurarse de que los alimentos se cocinen a la temperatura adecuada.

Almacenar los alimentos incorrectamente: Los alimentos deben almacenarse en el refrigerador o el congelador a la temperatura adecuada para evitar la proliferación de bacterias. Asegúrese de que los alimentos estén cubiertos o envueltos adecuadamente para evitar la contaminación.

Usar la misma tabla de cortar para diferentes alimentos: Las tablas de cortar deben utilizarse para tipos específicos de alimentos, como carnes crudas, verduras, frutas y pan. No utilice la misma tabla de cortar para diferentes tipos de alimentos para evitar la contaminación cruzada.

No seguir las normas de higiene personal: Si está enfermo o tiene una infección, no manipule alimentos hasta que se recupere completamente. Además, no coma ni beba mientras manipula alimentos para evitar la contaminación.

En resumen, la manipulación de alimentos debe hacerse de manera adecuada para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Evite estos errores comunes al manipular alimentos y siga las prácticas adecuadas de higiene para asegurarse de que los alimentos que consume sean seguros y saludables.