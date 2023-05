No es necesario vendarse antes de salir a correr, pero algunas personas pueden encontrar que las vendas ayudan a prevenir lesiones o ayudan a aliviar el dolor si ya tienen una lesión existente.

Sin embargo, es importante asegurarse de que las vendas no estén demasiado apretadas y no restrinjan la circulación sanguínea. Si tienes dudas sobre si debes usar vendas o no, es recomendable consultar con un médico o fisioterapeuta.

Antes de salir a correr, es importante tomar algunas precauciones para asegurarte de que tu entrenamiento sea seguro y efectivo:

Haz un calentamiento adecuado: Es importante calentar los músculos antes de comenzar a correr para prevenir lesiones.

Usa el calzado adecuado: Asegúrate de usar zapatillas de running que se ajusten bien y ofrezcan soporte adecuado para tus pies.

Ajusta tu ritmo: Empieza con un ritmo moderado y aumenta gradualmente la intensidad a medida que te vayas adaptando.

Bebe agua: Asegúrate de mantenerte hidratado durante el entrenamiento.

Usa protección solar: Si vas a correr al aire libre, asegúrate de usar protector solar para proteger tu piel de los rayos UV.

Escucha a tu cuerpo: Si sientes dolor o malestar, detente y descansa. No ignores los signos de lesión o fatiga.

Planifica tu entrenamiento: establece metas realistas y planifica tu entrenamiento de manera progresiva, es importante no sobrecargar tu cuerpo.

Conoce tu entorno: si vas a correr en un lugar desconocido, asegúrate de conocer el terreno y el clima para evitar problemas.