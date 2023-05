Mitos más comunes sobre la alimentación

Uno de esos mitos es que la dieta vegetariana no proporciona suficiente proteína. ( FREEPIK )

Existen muchos mitos sobre la alimentación que han sido difundidos durante mucho tiempo. Conforme pasaron los años, algunos de ellos se establecieron como verdades, pero ¿lo son?

Comer grasa te hace engordar: esto no es necesariamente cierto. Consumir grasas saludables, como las que se encuentran en los aguacates, los frutos secos y los pescados grasos, puede ser beneficioso para la salud y no necesariamente conduce al aumento de peso. Por otro lado, el consumo excesivo de grasas no saludables, como las que se encuentran en los alimentos procesados y fritos, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.

Los carbohidratos son malos para ti: los carbohidratos son una fuente importante de energía para el cuerpo y deben ser parte de una dieta equilibrada. Sin embargo, no todos los carbohidratos son iguales. Los carbohidratos refinados, como los que se encuentran en los alimentos procesados y el azúcar refinado, pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Se recomienda consumir carbohidratos complejos, como los que se encuentran en las frutas, verduras y granos enteros.

La leche es esencial para una buena salud ósea: aunque la leche es una buena fuente de calcio, no es esencial para una buena salud ósea. Los alimentos como el brócoli, las espinacas y las almendras también son buenas fuentes de calcio. Además, hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa o alérgicas a la proteína de la leche, y pueden obtener los nutrientes que necesitan de otras fuentes de alimentos.

La dieta vegetariana no proporciona suficiente proteína: es posible obtener suficiente proteína en una dieta vegetariana si se consumen una variedad de alimentos ricos en proteínas, como frijoles, lentejas, tofu, tempeh, nueces y semillas. Los vegetarianos también pueden optar por alimentos vegetarianos ricos en proteínas, como hamburguesas vegetarianas y salchichas vegetarianas.

Las dietas de moda pueden ayudarte a perder peso rápidamente: muchas dietas de moda pueden ayudarte a perder peso rápidamente, pero esto no significa que sean saludables o sostenibles a largo plazo. En lugar de seguir una dieta de moda, se recomienda seguir una dieta equilibrada y saludable a largo plazo que incluya una variedad de alimentos nutritivos.