Por qué es bueno saber manejar incluso si no tienes auto

Muchas personas no saben conducir, esto no es algo anormal ni poco habitual. Sin embargo, es particular mencionar que muchas personas no aprenden a conducir porque entienden que no tienen un auto o no lo tendrán en el corto plazo. Aquí te damos algunas razones por las que es útil saber manejar aunque no tengas un auto:

Flexibilidad: te permite moverte sin depender de otros medios de transporte o de alguien más para llevarte.

Emergencias: en situaciones de emergencia, puedes manejar un vehículo aunque no sea tuyo para transportar a alguien o ir a un lugar.

Habilidad: es una habilidad valiosa y útil para tener en la vida.

Oportunidades de trabajo: algunos trabajos requieren habilidades de manejo.

Viajes: si decides alquilar o conducir un vehículo en un viaje, es más fácil si ya sabes manejar.

Y tú, ¿piensas aprender a conducir?